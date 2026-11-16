La explosión que sacudió Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, dejó una víctima fatal, decenas de heridos y graves daños materiales. Pero, mientras todavía se investigan las responsabilidades por el siniestro, los dichos de Alan Ferraro, movilero de TN, generaron indignación por la explicación que ensayó al analizar lo ocurrido: vinculó la tragedia con la falta de financiamiento del servicio de distribución de gas y el supuesto atraso tarifario.

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Durante una salida en vivo, el periodista se refirió a la antigüedad de las instalaciones de la zona y al crecimiento de las construcciones. “En muchos casos se trata de instalaciones antiguas pensadas para barrios de casas. Con el tiempo se construyeron edificios que demandaban gas y eso hace que tengan que eventualmente ir modernizando las instalaciones”, explicó.

Sin embargo, luego fue más allá y relacionó directamente el estado de la infraestructura con las tarifas: “No es gratis no financiar el servicio de distribución de gas, pisar tarifas tiene consecuencias, están a la vista. No se actualizan los servicios, los sistemas y, bueno, se van desgastando las instalaciones”.

El planteo resulta especialmente cuestionable por el contexto en el que fue realizado. En lugar de limitarse a informar sobre las causas que se investigan, Ferraro introdujo una interpretación política y económica que apunta a responsabilizar por la tragedia a quienes no pagan el servicio al precio que, según esa mirada, correspondería.

Qué se sabe realmente sobre la explosión en Lanús

La información difundida por el Municipio de Lanús y las autoridades de Defensa Civil señala que el estallido se produjo luego de que una máquina tuneladora, utilizada por la empresa tercerizada Exgadet durante trabajos de renovación de redes contratados por MetroGAS, dañara una cañería de distribución.

Imágenes de la explosión en Escalada.

Además, el director de Defensa Civil local, Claudio Arale, denunció que no se activaron los protocolos de emergencia correspondientes después de detectarse la fuga. Según su reconstrucción, los trabajadores se comunicaron con MetroGAS, pero no dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia municipales. La gravedad del episodio llevó a que la fiscalía ordenara la demora de dos directivos de MetroGAS, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades.