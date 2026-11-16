Luego de la trágica explosión registrada el pasado viernes en la localidad de Remedios de Escalada, decenas de vecinos se movilizarán este lunes para denunciar que todavía sienten fuerte olor a gas en la zona y reclamar que se esclarezcan las responsabilidades. En medio de la profunda conmoción, MetroGAS cerró su sucursal en Lanús para evitar reclamos, llamó a la Policía para que custodien la sede y las autoridades colocaron un cartel para que los usuarios se comuniquen por mail y vía telefónica.

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El siniestro se desencadenó este viernes cerca de las 10.50 de la mañana, luego de que una máquina tuneladora abocada a obras de renovación de redes dañara la cañería distribuidora y desencadenara la explosión por motivos que se encuentran bajo investigación. El personal involucrado informó la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia, lo que provocó la pérdida de un tiempo valioso para evacuar la zona. Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó la demora de dos directivos de la empresa proveedora de gas.

Como consecuencia directa del hecho, cinco operarios de la compañía sufrieron heridas y quemaduras de diversa consideración, cuatro de los cuales se encuentran internados en estado de gravedad. En tanto, el municipio del sur del conurbano detalló que, hasta el momento, la explosión y el posterior incendio en Escalada dejó el saldo de una persona muerta y 30 heridas, 7 de ellas de gravedad. Según el parte difundido, otras 13 personas permanecían en observación, fuera de peligro, y diez habían recibido el alta. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para identificar formalmente al fallecido, mientras continúa la intensa búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido.

Decenas de vecinos reclamaron este sábado y domingo durante movilizaciones realizadas cerca del área afectada por la explosión que se garantice la seguridad para evitar futuros siniestros. Además, reclamaron la asistencia inmediata y viviendas para quienes perdieron sus casas y comercios. Este lunes las 11 realizarán una nueva marcha que partirá desde la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay, y llegará hasta la oficina de MetroGAS más cercana, que se encuentra cerrada y custodiada por agentes policiales.

Desde el domingo quedaron habilitados el mail incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075 para recibir consultas y brindar respuestas a cada caso particular. "Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona", informaron desde la empresa distribuidora de gas.

Además, continúa el operativo para "reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio". En tanto, se aguarda la decisión de la justicia para que los vecinos que viven en la zona restringida de los 100 metros a la redonda del lugar del accidente puedan regresar a sus hogares.

Tras una reunión del intendente Julián Álvarez con los damnificados, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados del epicentro, cuyo monto no informó, y eximirá de tasas municipales a los locales del centro comercial. Además, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eximir a los vecinos de la zona del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente. También anunció arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494, para que sus habitantes puedan volver, y la reconstrucción del centro comercial.

Explosión en Escalada: la zona roja

El epicentro de la explosión, la llamada zona roja, seguirá con acceso restringido por los peritajes, que se extenderían hasta el viernes. La demolición de la esquina donde ocurrió el estallido comenzará cuando la Justicia lo autorice. Los vecinos que viven fuera de ese perímetro ya pueden volver a sus casas y las instituciones retomarán sus actividades.

El municipio pidió prudencia y respeto en relación con la persona que murió en el lugar, cuya identificación sigue a cargo de la Policía Científica. Marcelo García, operario de Metrogas de 47 años, está desaparecido desde el viernes. Este domingo, la fiscalía hizo un cotejo de ADN con un familiar directo para saber si el cuerpo hallado es el suyo. “Aún no tenemos el resultado”, dijo a TN su sobrina Georgina.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 y la explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.

Avanza la investigación judicial

En el plano institucional y judicial, las autoridades avanzan en la sustanciación de la causa dirigida a reconstruir la secuencia temporal de los acontecimientos y deslindar las responsabilidades correspondientes a las empresas contratistas que intervenían en la red subterránea.

Sobre este punto, desde MetroGAS manifestaron estar a “total disposición” de los organismos judiciales a cargo de las actuaciones. Sin embargo, esta mañana decidieron desligarse totalmente del dolor de las familias y cerraron la sucursal en Lanús.

En paralelo, la administración municipal agradeció el esfuerzo conjunto desplegado por el Sistema de Emergencias Lanús, los cuerpos de bomberos y Defensa Civil de municipios linderos, así como la colaboración de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, grupos scout y entidades civiles. Para concluir la evaluación de la emergencia, desde el Municipio remarcaron el espíritu comunitario señalando que "Lanús es un pueblo solidario y, como siempre, vamos a salir adelante".