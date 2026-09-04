Conmoción por el brutal crimen de un cantante que fue víctima de un homicidio múltiple en un departamento ubicado en el lugar de su residencia.

El tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez, fue asesinado el miércoles pasado, a los 35 años, junto a su esposa, su hija, su empleada y su perro, en un departamento ubicado en una zona residencial del Estado de México. Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó: “Una situación muy triste, lamentable. Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”.

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Sofía, la hija de 3 años de Meléndez, y Nahla, la perra golden retriever de la familia que también fue asesinada.

Sin embargo, durante las últimas horas circuló la noticia de que el hijo de 6 años del músico fue hallado con vida por la policía, después de esconderse debajo de la cama mientras masacraban a su familia y a su niñera. Por otra parte, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reveló que Meléndez tenía “negocios” con el hombre sospechoso del crimen

En ese sentido, fue contundente con su discurso: “Fue, según las primeras investigaciones, por dinero, fue por deudas entre ellos”. Asimismo, añadió que, mientras la presidenta daba el discurso sobre los hechos, se recibieron varias amenazas por parte del culpable. Asimismo, la secretaria de Seguridad local confirmó que el músico estaba atado y tenía un disparo en la cabeza en el momento de los hechos.

El hijo de Jonathan Meléndez sobrevivió al homicidio

Durante las últimas horas circuló en redes sociales un video que muestra el momento en que elementos de la Marina y policías municipales de Atizapán de Zaragoza, cerca de Ciudad de México, localizan con vida al hijo de seis años de Jonathan Meléndez, la noche del pasado martes 1 de septiembre, tras el múltiple homicidio.

Asimismo, los agentes policiales hallaron al menor de edad escondido debajo de una cama en el departamento del complejo Grand Viure tras la masacre. Por su parte, los reportes preliminares revelaron que el joven se encontraba sin lesiones visibles. Tras el hecho, las organizaciones involucradas en el caso confirmaron que detuvieron a “2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en Atizapán de Zaragoza”.