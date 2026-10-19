Se encendieron todas las alarmas en el Gobierno por lo que dijo Trebucq sobre Milei: "Es un tema"

Se encendieron todas las alarmas en el Gobierno por lo que dijo Trebucq sobre Milei.

El periodista Esteban Trebucq analizó las protestas que se desarrollan en distintos países de Europa y planteó interrogantes sobre sus posibles repercusiones en la Argentina. En el canal de streaming La Casa, señaló que las movilizaciones comenzaron con fuerza en Francia, se extendieron a Italia y tienen un foco de conflicto en España, donde Javier Milei tiene previsto reunirse con Isabel Díaz Ayuso.

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"El fin de semana, dominado por una situación internacional. No sé si tiene coletazos o no en la Argentina, porque la matriz de la protesta es distinta, pero cuando el río suena, a veces hay que tomar precauciones", sostuvo Trebucq al comienzo de su análisis.

El conductor mencionó a Francia como uno de los principales focos de las movilizaciones y señaló que también hubo repercusiones en Italia, particularmente en la ciudad de Milán.

En su repaso, puso especial atención en España, donde describió un escenario de protestas y una acampada en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. La situación coincide con el viaje que Milei tiene previsto realizar a la capital española para reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Hay una situación muy candente en España, hay una acampada en la Puerta del Sol, en pleno Madrid", afirmó el periodista.

Se encendieron todas las alarmas en el Gobierno por lo que dijo Trebucq sobre Milei.

El trasfondo económico de las movilizaciones

Trebucq también se refirió a los distintos sectores que participan de las protestas y sostuvo que sus reclamos tienen características diversas, aunque identificó un punto en común. "La raíz de la protesta es variopinta y heterogénea, pero al final del día es básicamente lo mismo, ¿no? Es un tema de la situación económica", planteó.