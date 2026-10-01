Se encendieron las alarmas en el Gobierno por lo que contó Nancy Pazos sobre Milei.

Nancy Pazos lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei durante una entrevista con El Trece. La periodista diferenció sus cuestionamientos al Presidente de sus críticas a las políticas de la actual gestión y apuntó contra las medidas económicas y sociales del Gobierno.

{{{htmlAmp}}}

Durante la entrevista, Pazos aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos exclusivamente contra el Presidente. "Yo no lo puteo a él, yo puteo la política de este gobierno", sostuvo.

Sin embargo, luego expresó una crítica contundente sobre la gestión libertaria: "Este gobierno es una mierda absoluta. Nos está llevando a la miseria absoluta a nivel país y a la gente que está más abajo".

Entre los motivos de su postura, la periodista mencionó distintas medidas y decisiones del Gobierno. "Es un gobierno que le bajó los impuestos a los más ricos, le dio RIGI, que significa subvenciones a empresas millonarias, y no paga a los discapacitados, no paga la educación pública de la facultad. Ni siquiera está cumpliendo con las leyes", afirmó.

Se encendieron las alarmas en el Gobierno por lo que contó Nancy Pazos sobre Milei.

La reflexión de Nancy Pazos sobre el periodismo

Pazos también habló sobre las transformaciones que atravesó el periodismo durante las últimas décadas. "El periodismo es muy distinto a cuando yo o Fer (Iglesias) hacíamos 30 años atrás", señaló. En ese contexto, cuestionó la forma en que actualmente se realizan las entrevistas a los principales dirigentes políticos. "Yo a esta altura de las circunstancias me doy el lujo de decir ‘no existen las entrevistas a los presidentes’. Y a esta altura ya no existen las entrevistas, chicos", afirmó.