La salud del productor teatral que fue pareja de Fátima Florez atraviesa un momento delicado y crece la preocupación por su evolución. Continúa internado y, en las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre el complejo cuadro que enfrenta. Los médicos, según se informó, deberán operarlo.

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¿Cómo se encuentra Norberto Marcos?

Norberto Marcos, que sigue internado en el Sanatorio de la Trinidad. Su preocupación comenzó hace varios días, cuando fue hospitalizado, recibió el alta y luego sufrió una recaída que obligó a internarlo de nuevo. Desde entonces estuvo bajo estricta observación y pasó por terapia intensiva.

Norberto Marcos se encuentra internado y deberá ser operado.

La información se difundió en Sálvese quien pueda (América TV). “Norber, el exmarido de Fátima Florez, empeoró su estado de salud”, introdujo Yanina Latorre en su programa. Según se explicó, los médicos deberán someterlo a una intervención quirúrgica en el pulmón derecho, tras detectar una acumulación de líquido y pus.

Pía Shaw aportó detalles de su evolución y contó que los profesionales todavía no lograrían determinar con precisión el origen de todas las complicaciones. “Lamentablemente sigue internado, no le pueden seguir encontrando qué es lo que tiene, una neumonía que él mismo me relató anoche, y hoy se supo que mañana lo tienen que operar del pulmón derecho, y le colocaron una vía en la yugular”, detalló.

Una señal alentadora

La panelista también contó que hubo una pequeña buena noticia: la fiebre empezó a bajar. “Por suerte la fiebre bajó, su estado sigue, obviamente, complicado”, dijo. Aclaró además que Marcos no se siente en condiciones de hablar públicamente. “Me dijo: ‘La verdad que la voz que tengo no da, no me siento bien para como hablar’”, recordó.

Ximena Capristo sumó otro dato clave. “Tiene líquido en el pulmón, tiene pus, y ahí es donde tienen que extraer ese líquido”, explicó. De acuerdo con lo informado en el programa, la intervención estaba prevista para el miércoles 18 de noviembre.

El delicado estado de salud del productor coincide con las repercusiones por su vínculo con Fátima Florez, con quien compartió 22 años de relación y de quien se separó en 2023. En las últimas semanas trascendieron versiones de un acercamiento entre ambos, después de años de diferencias por la división de bienes.