Norberto Marcos y una triste noticia: "El tema personal repercutió mucho en su salud"

Norberto Marcos atraviesa un momento delicado de salud, justo después de cerrar una de las disputas más largas de su vida. El productor tuvo que ser internado en pocos días, según se informó. La noticia llegó acompañada de otra, que muchos no esperaban.

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La internación

El periodista Juan Etchegoyen contó en Nuevo Día, el programa de Flavia Palmiero en Ciudad Magazine, que Marcos fue internado el domingo con un pico de presión. Recibió el alta el lunes, pero debió reingresar al día siguiente a la clínica La Trinidad.

Norberto Marcos había llegado a un acuerdo judicial hace poco con Fátima Florez.

Un acuerdo inesperado

La internación llegó horas después de que Marcos y Fátima Florez, que fueron pareja durante 22 años, llegaran a un acuerdo tras tres años de disputa judicial por propiedades y dinero. El encuentro fue en la casa de Jacobo Winograd, amigo de ambos y mediador. Según se contó en Intrusos, terminó con un abrazo y la promesa de no volver a verse en tribunales.

Lo que contó Winograd

Winograd hizo una única declaración pública, que reservó para Intrusos. Contó que Fátima aceptó con una condición: que fuera en privado. “Se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor”, describió.

El reparto

Adrián Pallares precisó que los detalles finos quedaron reservados, pero adelantó que Florez se quedará con el departamento de Palermo donde vive, mientras que Marcos conservará otras propiedades. También dijo que existe la posibilidad de una nueva asociación profesional entre ambos. “Fátima está un poco sola. Se necesitan”, señaló una panelista.

La mirada de Intrusos sobre su salud

Sobre lo ocurrido con su salud, Pallares ofreció su lectura. “Todo el tema personal que estábamos contando antes, de la reconciliación con Fátima, de lo que ha vivido en el último tiempo, parece que ha repercutido mucho en su salud”, analizó. Daniel Ambrosino sumó: “En todos estos años de separación la angustia le ha calado muy profundo a Norberto”.

Rodrigo Lussich destacó el gesto de que, tras la reunión, Marcos llevara a Florez hasta su casa en su auto. “Ya que haya aceptado que él la lleve, es un montón”, dijo. Según Lussich, Marcos “lagrimea fácil y es reconocidamente sentimental”.