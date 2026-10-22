El emotivo homenaje a Chiche Gelblung en los Martín Fierro: "Jamás se derrumbó"

Este miércoles 21 de octubre por la noche se desarrolló una nueva edición de los Martín Fierro de Radio, evento en el que se premia a lo mejor de la radio durante el 2025. La ceremonia contó con momentos sumamente destacados, siendo uno de ellos el emotivo homenaje a Chiche Gelblung, el histórico periodista que murió el 9 de septiembre a los 82 años. Durante la ceremonia, realizada en Goldencenter, se proyectó un video que repasó su extensa trayectoria y su particular manera de ejercer el periodismo, con una narración a cargo de Rolando Graña.

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El reconocimiento puso en primer plano el legado de una figura que atravesó más de cinco décadas de la comunicación argentina y que se destacó por su olfato para encontrar historias, su estilo directo y su capacidad para generar repercusiones. Lejos de limitarse a enumerar sus logros profesionales, el homenaje buscó retratar la personalidad de Gelblung y el impacto que dejó en distintas generaciones de periodistas.

Chiche Gelblung, icónico periodista argentino que falleció en este 2026.

“Hombre primicia, hombre tapa, récord, intuición, portador de la licencia del olfato, aguijón definitivo de la realidad de los últimos 50 años. Fue popular, masivo y viral”, expresó la voz en off de Graña al comienzo del video. “Fue crónica antes que Crónica. Lo internaron 20 veces, lo dieron por muerto 21. Un posgrado en periodismo social que termina en él, pero no con él. Creó presidentes y tiró presidentes. Hizo una autopsia en vivo a un extraterrestre, cinco entrevistas a Milei y, a los dos, los dejó en silencio”, continuó el homenaje.

Otro de los pasajes evocó una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, en la que Gelblung le preguntó por su situación sentimental. “A Cristina le preguntó si tenía novio cuando todavía se vestía de negro, porque sí, porque podía”, recordó Graña. El video también destacó una de las características que marcaron su carrera: la insistencia en preguntar, investigar y buscar respuestas incluso cuando otros preferían evitar determinados temas: “Preguntó, cuestionó, desnudó. Algo que no hace la IA, ni la precarización. Su cabeza duró más que su cuerpo como los relojes pulsera que siguen viviendo”.

La frase final de Rolando Graña

En el tramo más reflexivo del homenaje, el periodista puso el foco en la relación de Gelblung con el trabajo y en su resistencia frente a las dificultades físicas que atravesó durante los últimos años. “Existe algo entre los finales y la muerte que son las preguntas. La cama nunca es una opción para los luchadores. Chiche respiraba solo cuando perseguía a la Argentina. Se cayó varias veces y jamás se derrumbó. Llenó la angustia de la espera con novedades populares”, expresó.

El cierre llegó con una frase que sintetizó el espíritu del reconocimiento y la huella que el periodista dejó en la profesión: “Chiche no fue sólo un elogio del peligro, sino también una provocación generacional, una certeza de lo que Argentina vivió. Chiche demuestra que periodista no sólo se nace, sino que también se muere”.