Tamara Pettinato destrozó a Jonatan Viale tras ganar el Martín Fierro y el conductor quedó expuesto en la transmisión: "Menos mal"

Los Premios Martín Fierro de Radio tuvieron uno de sus momentos más picantes cuando Tamara Pettinato subió al escenario para recibir una estatuilla junto a sus compañeros de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo de Radio con Vos. Durante el agradecimiento, la conductora lanzó una frase dirigida a Jonatan Viale que provocó sorpresa entre los presentes.

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El comentario llegó cuando Pettinato tomó la palabra tras el reconocimiento al programa, distinguido en la categoría Programa Periodístico Matutino Diario en FM. "Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale", disparó la conductora.

La escena también tuvo como protagonista al propio Viale, que se encontraba entre los asistentes a la ceremonia. Según mostró la propia transmisión, el periodista reaccionó con una sonrisa mientras escuchaba las palabras de Pettinato y compartió el momento con sus compañeros.

Tamara Pettinato apuntó contra Jonatan Viale después de ganar el Martín Fierro.

El premio para el equipo de Radio con Vos

La distinción fue para ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo de Radio con Vos que se impuso en la categoría de Programa Periodístico Matutino Diario en FM. El equipo recibió la estatuilla sin la presencia de Ernesto Tenembaum, conductor del programa, quien se encontraba de viaje.