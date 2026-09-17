Gran Hermano Generación Dorada terminó este miércoles 16 de septiembre. Luego de más de 200 días de competencia, en la velada de esta noche tuvo lugar la última gala de eliminación. 43 personas pasaron por la casa más famosa del país y la definición pasó por dos de las más icónicas: Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham.

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Fue la blonda quien se impuso en la votación, que contó con más de 30 millones de mensajes enviados, por lo que se consagró como la nueva campeona de Gran Hermano. Tras un abrazo sobrio con la uruguaya, con apretón de manos incluido, la exjugadora quedó sola de toda soledad entre las cuatro paredes y protagonizó un emotivo apagado de luces.

La emotiva despedida de Solange tras ganar Gran Hermano

Todavía azorada por lo conseguido, Solange recorrió diversos rincones de la casa, agradeciendo a mansalva a todos aquellos que depositaron su confianza en ella. Luego, fue llamada por la voz de Gran Hermano, quien la invitó a retirarse hacia al jardín.

Una vez ahí, el "Big" realizó su habitual discurso para el vencedor, mientras que Solange no podía hacer más que dar gracias por la experiencia vivida. Cuando el momento de apagar las luces llegó, Sol pidió la palabra para gritar a los cuatro vientos: "¡Jaque mate!".

Una vez apagadas las luces, dijo adiós con muchas lágrimas en los ojos y traspasó la puerta, marcando el cierre de una nueva temporada del famoso reality transmitido por Telefe.