Caro Trippar, reconocida creadora de contenido que a mediados de julio sorprendió a muchos al contar que había sido diagnosticada con cáncer de mama (el cual hizo metástasis), anunció este martes 1° de septiembre su salida de Todo lo Contrario, el programa del que formaba parte en Telefe Streams.
"Hoy es mi último programa. La decisión la tomé yo, me costó tomarla", expuso sobre el final de la emisión. Tras ello, mencionó: "Saben que estoy pasando por un cáncer, me aparecieron un montón de cosas y estudios, y yo medio que seguí con todo, sumándole que ir al gimnasio, que esto, que lo otro, que la tomografía... llega un momento que ya no lo puedo sostener".
"Obviamente hay muchas razones, pero necesito estar más tiempo en casa. Me lleva mucho tiempo venir acá. Estoy muy cansada", evidenció, comentando que previo a este ciclo "nunca había trabajado en equipo" y señaló: "Me tocó el mejor equipo. Yo los amo". "Ay, los voy a extrañar un montón. Prometo venir a visitarlos", cerró.
¿Quién es Caro Trippar y cuál es su diagnóstico?
Caro Trippar compartió su diagnóstico médico a través de un video publicado en su canal de YouTube a mediados de julio. Ahí, reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. Según explicó, la enfermedad no fue detectada a tiempo porque los primeros síntomas se confundieron con un cuadro de mastitis durante el período de lactancia.
En ese sentido, rememoró el proceso de alarma de la primera etapa del cáncer de mama: “Termino de dar la teta y al mes sentí como una pelota, muy grande, y empecé a sentir pinchazos. También noté una mancha roja, y yo dije: 'tal vez hice mal el destete, me voy a hacer chequear'. Entonces, pedí un turno con un ginecólogo. Yo estaba muy convencida de que era mastitis o algún residuo de leche que me quedó calcificado”.
Tras ello, aprovechó para concientizar sobre la importancia de los controles médicos y lamentó que el diagnóstico llegara tarde para su caso: “Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando”.