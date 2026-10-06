El emocionante anuncio de la esposa de una figura actual de la Selección Argentina: "Padres"

La esposa de una famosa figura de la Selección Argentina habló sobre su proyecto de vida en pareja e hizo un anuncio que sorprendió en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo de un ciclo del streaming de OLGA, la esposa de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni, habló sobre sus aspiraciones a futuro con su vinculo con el jugador de futbol. Asimismo, realizó una revelación que, hasta el momento, no había admitido.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, la influencer comenzó hablando sobre su proyecto de vida en pareja: "Queremos ser padres, obvio. Siento que hay mucha presión social con los hijos, como que todo el tiempo se esta pinchando. Quizá porque se está acostumbrado a ver que en el fútbol las familias de los jugadores tienen hijos".

Luego, explicó cómo es su relación con el deseo de ser madre: "Quizá los hijos en un momento no eran mi prioridad como número uno, de mis 20 a los 30. Siento que hice muchas cosas, le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja, y ahora, de mis 30 en adelante, es otra etapa de mi vida, estoy preparada para ser madre".

La despedida de Lionel Messi

Este martes, desde las 20, la Selección Argentina enfrentará a Benín en un Estadio Monumental acompañado por más de 85.000 personas para presenciar la última función de Lionel Messi con la celeste y blanca. Tras 20 años de recorrido, 125 goles y seis títulos, el capitán pondrá punto final a una carrera inolvidable.

El partido comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Monumental y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefe, además de la transmisión vía streaming por TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. Por su parte, el Monumental preparó un homenaje especial, las pantallas ubicadas en los pasillos y en el anillo del estadio mostrarán imágenes de algunos de los mejores goles de Messi con la Selección.