La emoción de Moria Casán en vivo al recordar a Chiche Gelblung: "Me da cosita"

Moria Casán recordó este miércoles a Chiche Gelblung tras conocerse su muerte a los 82 años. En El Trece y visiblemente emocionada, la conductora y actriz habló sobre la última nota que le había dado al periodista, apenas un mes atrás, y repasó el lugar que ocupó en distintos momentos de su vida.

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Moria recordó la entrevista que había realizado junto a Guido Záffora y que luego continuó con Chiche Gelblung. Al hablar de aquel encuentro, la conductora no pudo ocultar su emoción. "Me da cosita. Gracias Chiche, qué hermoso", expresó Moria al recordar al periodista.

La actriz explicó cómo se había producido aquella última entrevista. "Me llamó Guido (Záffora). Hice la nota con Guido porque estaba loco por la serie. Hice la nota con Guido y como justo seguía Chiche, encantada", relató.

Pero detrás de ese último encuentro había una historia mucho más extensa. Moria contó que Gelblung había tenido una participación importante en distintos momentos de su carrera y recordó especialmente sus primeros pasos en las revistas. "Ha tenido mucho que ver en mi vida. Ha sido mi primera nota de Gente. Yo ya había hecho tapa de Siete Días, pero la primera nota de Gente me la hizo él. Bueno, él era el director", rememoró.

Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años.

El mensaje de Moria tras la muerte de Chiche

La conductora también hizo referencia a la cercanía generacional que mantenía con Gelblung. "Tiene mucho que ver con mi vida, todo tiene que ver con mi vida. Él murió a los 82 y yo tengo 80", señaló y concluyó: "¿Qué decirles, gente? Estamos honrando al gran Chiche Gelblung, que hoy pasó a otro plano, que seguramente va a seguir sobrevolando, porque la gente que se va y deja huella sigue con nosotros".