Ella no quería: salió a la luz la verdadera razón por la que se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que terminó en separación a solo 27 días de casarse, sumó un nuevo capítulo. En LAM, la panelista Pilar Smith contó cómo se dio realmente el camino hacia el altar, según le relató una amiga cercana de la modelo.

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No hubo un ultimátum

Contrariamente a lo que muchos imaginaban, la amiga de Prandi aclaró que no hubo presión de la modelo para llegar al casamiento. Según el relato, fue Emanuel quien insistió en repetidas ocasiones, movido por su gran deseo de contraer matrimonio.

Julieta Prandi rechazó 2 veces casarse.

Tres pedidos de matrimonio

“Primero en marzo, en abril durante el cumpleaños de ella, y la última vez fue después de una fuerte discusión en el estudio. Ella le dijo que no las dos veces anteriores”, explicó Smith. Es decir, Julieta rechazó las dos primeras propuestas del músico.

La tercera vez fue distinta. “Emanuel preparó una sorpresa con pétalos en la cama y, arrodillado, le pidió nuevamente matrimonio a Julieta. Esta vez, ella aceptó”, contó la panelista. La escena habría ocurrido luego de un momento de tensión, en medio de una de las discusiones de la pareja.

Sobre por qué Prandi terminó diciendo que sí, Smith reveló la reflexión que se le atribuye a la modelo: “Pensó que iba a cambiar”. Según esta versión, ella apostó a que el matrimonio traería un cambio en Ortega, pero eso no ocurrió y no hubo punto de retorno. Para ella, habría sido “la última bala” para que todo mejorara.

Las sospechas

Smith también se refirió a las versiones sobre la conducta de Emanuel. Contó que Prandi habría revisado el teléfono de su pareja y encontrado conversaciones que despertaron sospechas de una posible infidelidad, lo que habría alimentado las dudas dentro del vínculo. Se trata de versiones sin confirmar por ninguna de las partes.

Pese a todo, Julieta habría aceptado casarse porque estaba enamorada, pero la decisión no alcanzó para sostener la relación: la pareja duró apenas 27 días como matrimonio, hasta que la modelo difundió un comunicado y terminaron separándose, sin poder resolver sus problemas.