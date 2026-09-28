Elizabeth Vernaci humilló a Milei por sus dichos sobre el INDEC: "Te medís la..."

Elizabeth Vernaci hizo una contundente crítica contra Javier Milei este lunes por la mañana, durante una nueva edición de Amanece que no es poco, el programa que lleva adelante en Olga. Durante el segmento de Andrés Cánepa, donde se habló sobre cuestiones referidas a la política y la economía, La Negra hizo hincapié en una declaración del presidente en diálogo con Luis Majul y, fiel a su estilo, lo humilló con una expresión que desencajó a todos en el panel.

{{{htmlAmp}}}

"Si vos seis meses seguidos caes en la actividad económica desestacionalizada, es decir de un mes al otro, automáticamente estás en recesión técnica. El presidente lo niega, de hecho ayer dio una entrevista con Luis Majul y lo está negando", explicó Cánepa, a lo cual la presentadora consultó: "¿Pero por qué niega todas las noticias?". "Dijo que los indicadores están dando cualquier cosa. Los da el INDEC", expuso su compañero, algo que desencadenó una brutal réplica por parte de Vernaci.

Elizabeth Vernaci disparó con munición gruesa contra Javier Milei.

¿Qué le dijo Elizabeth Vernaci a Javier Milei?

Sorprendida por la observación de Andrés Cánepa, La Negra retrucó: "Los ponen ellos a la gente que mide en INDEC, no lo mide alguien como cuando te medís la chota solo". Desde luego, su observación hizo reir a todos en el estudio y empezaron a bromear al respecto, hasta que su interlocutor trato de volver a poner un manto de seriedad.

"Bueno claro, esto no es algo al azar, no es que pasó un tipo y a ojo dijo 'más o menos la cosa va así', esto lo mide el INDEC. El presidente ayer lo negó. Obviamente la JP Morgan se agarra de esos datos para empezar a pensar otro tipo de crecimiento para Argentina", completó.