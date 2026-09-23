Así era de joven la Negra Vernaci: las fotos de la famosa periodista

La periodista será una de las participantes de MasterChef Celebrity 2026, el reality gastronómico de Telefe que conducirá Wanda Nara.

La trayectoria de Negra Vernaci atraviesa más de cuatro décadas de radio, televisión y entretenimiento en Argentina. Reconocida por su particular estilo y su extensa carrera, la periodista vuelve a estar en el centro de la escena por su participación en MasterChef Celebrity 2026, donde compartirá la competencia con otras figuras.

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Quién es la Negra Vernaci y cuántos años tiene

María Elizabeth Vernaci, conocida popularmente como la Negra Vernaci, nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1961. A lo largo de su carrera se consolidó como una de las voces más reconocidas de la radio argentina, con una extensa trayectoria frente a distintos programas y formatos.

En 2022 alcanzó un importante aniversario profesional al cumplir 40 años de trabajo en la radiofonía nacional. Su recorrido fue reconocido con numerosos premios: obtuvo ocho Martín Fierro, seis premios Éter, cinco premios Clarín y un premio Konex a la trayectoria.

Su estilo directo y su personalidad frente al micrófono se convirtieron en algunas de las características más reconocibles de su carrera, que continúa vigente más de cuatro décadas después de sus comienzos.

La Negra Vernaci nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1961 y construyó una extensa trayectoria en radio, televisión y entretenimiento.

Así era de joven la Negra Vernaci

Las fotografías de archivo permiten repasar distintas etapas de la vida de la periodista y observar cómo era durante sus primeros años en los medios. Mucho antes de convertirse en una figura habitual de la radio y la televisión, Vernaci comenzó a construir una carrera que terminaría convirtiéndola en una de las personalidades más reconocidas de la comunicación argentina.

Las imágenes de su juventud adquieren especial interés debido a la extensa trayectoria que desarrolló posteriormente. Su recorrido profesional estuvo marcado principalmente por la radio, un medio en el que encontró uno de sus principales espacios de expresión. Con el paso de los años, la periodista mantuvo una identidad pública muy definida y una presencia constante en los medios, aunque también incursionó en diferentes proyectos vinculados al entretenimiento y la comunicación.

Las fotos de joven de la Negra Vernaci permiten conocer una etapa anterior de la periodista, antes de consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radio.

La periodista recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos ocho premios Martín Fierro y un Konex a la trayectoria.

La Negra Vernaci en la radio y el streaming

Actualmente, Vernaci conduce Amanece Que No Es Poco en la plataforma de streaming Olga, junto a Paulo Kablan y Marcos Aramburu. El programa forma parte de su actual etapa profesional, marcada por la expansión de los contenidos digitales y el streaming.

Hasta el 31 de marzo de 2026 también estuvo al frente de La Negra Pop, ciclo emitido por radio La Pop 101.5. Además, se desempeña como voz institucional de Radio Nacional junto a Lalo Mir.

Su permanencia en distintos medios demuestra la continuidad de una carrera que comenzó décadas atrás y que logró adaptarse a los cambios en las formas de consumo de contenidos.

La Negra Vernaci continúa vinculada a la radio y el streaming con su participación en distintos proyectos de comunicación y entretenimiento.

La Negra Vernaci en MasterChef Celebrity 2026

El próximo desafío profesional de la periodista será MasterChef Celebrity 2026, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara. Las grabaciones avanzan para el estreno previsto para el 28 de septiembre, con Vernaci entre las 24 figuras convocadas para participar de la competencia.

Durante las primeras jornadas de grabación también trascendió un supuesto momento de tensión entre la periodista y la conductora. El episodio fue mencionado en Intrusos, donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich repasaron detalles del detrás de escena.

Según lo relatado en el programa, Vernaci habría reaccionado ante las reiteradas entradas y salidas de escena con la frase: “Bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… la energía”. La situación fue presentada como una anécdota de las primeras grabaciones y no se conocieron mayores detalles sobre el supuesto intercambio.

Con su incorporación al reality, la periodista suma un nuevo capítulo a una carrera que comenzó en la radio y que, más de 40 años después, continúa vinculada a distintos formatos de comunicación.