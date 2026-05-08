El Turco Asís fue letal y afirmó en vivo lo que Milei no quería escuchar sobre su gobierno: "Te voy a decir algo..."

El Turco Asís fue letal y afirmó en vivo lo que Milei no quería escuchar sobre su gobierno.

El analista político Jorge "Turco" Asís lanzó una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei. Con su habitual ironía, el escritor cuestionó los manejos económicos de la Casa Rosada.

Durante una entrevista en C5N, el experto analizó el caos que acorrala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Casi te diría, si me preguntan a mí hoy de Adorni, de Milei, de todos estos temas, te diría 'no saben robar'", disparó sin filtros. Así, desarmó el principal relato del Gobierno: "Plata hay. Arrancaron con el discurso de 'no hay plata' y en realidad plata para estas cosas hay".

A pesar de la gravedad del hecho, el periodista le restó peso al nivel delictivo del equipo de La Libertad Avanza. "En la mesa de los corruptos estos no tallan", sentenció con total crudeza, y hasta le dejó un sarcástico consejo al jefe de Gabinete: "Prolijidad, no te la gastes toda".

Su predicción sobre el gobierno de Javier Milei

Luego, el analista confesó su incomodidad por la bajeza del debate, pero aprovechó el espacio para lanzar un pronóstico letal sobre el futuro del país. "A mí, sinceramente, me avergüenza un poco tratar el tema", admitió. Acto seguido, soltó una definición explosiva: "Te voy a decir algo que es medio temible. Yo creo que está terminado esto, yo creo que el gobierno de Javier Milei está terminado".

El Turco Asís fue letal y afirmó en vivo lo que Milei no quería escuchar sobre su gobierno.

Para cerrar su intervención, el analista político planteó los posibles escenarios ante una caída del oficialismo y advirtió sobre los movimientos del establishment. Según su visión, el círculo rojo "revaloriza de forma excesiva a Mauricio Macri" para buscar una salida por derecha ante los "catastróficos errores" de la actual gestión.