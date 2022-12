Anuncian incorporaciones al elenco de la segunda temporada de la serie de "El Señor de los Anillos"

La producción de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" anunció hoy nuevos integrantes para el elenco de la segunda temporada, entre los que se incluye a Gabriel Akuwudike, Yasen Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson y Sam Hazeldine.

Los siete actores se unen al elenco de la serie con papeles recurrentes para la próxima temporada, que se encuentra actualmente en producción en Reino Unido.

Akuwudike es un actor británico-nigeriano que participó en la serie Hanna (Prime Video) en "1917" de Sam Mendes, Atour estuvo en la segunda temporada de "The Witcher", Daniels ha tenido papeles "The Crown", "House of Cards", "Law & Order: UK" y "Rogue One: una historia de Star Wars" y los créditos de Hazeldinet incluyen "Peaky Blinders" y "El último duelo" de Ridley Scott.

En el caso de Kenworthy y Towle, vienen del mundo teatral y debutarán en TV con esta producción, mientras que Woodeson estuvo en la serie "Roma", "Paddington 2" y "La chica danesa".

La serie narra la creación los anillos y el primer ascenso de Sauron como principal antagonista en la Tierra Media.

Con información de Télam