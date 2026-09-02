Eduardo Feinmann reveló el dato que más preocupa al gobierno de Milei: "Tres de cada diez votantes..."

Cada vez falta menos para que tomen lugar las elecciones presidenciales del 2027, algo que mantiene en vilo a todo el arco político. Todos los espacios ya están trabajando a contrarreloj para poder llegar con sus mejores candidatos a los comicios, aunque nada está definido aún.
En virtud de esto, no son pocas las encuestas que se realizar para poder ir midiendo a las diferentes figuras que podrían postularse de acá a poco más de un año. En ese sentido, no son pocas las que le dan a Javier Milei una intención de voto inferior a la que tuvo cuando afrontó el sufragio del 2023, algo que fue evidenciado, por ejemplo, por Eduardo Feinmann este último martes por la tarde.
El dato de Feinmann que preocupa a Javier Milei
Durante el pase con Pablo Rossi, el reconocido periodista leyó en vivo un sondeo de QSocial, el cual llegó "a la conclusión de que 3 de cada 10 votantes de Milei ya no aprueban su gestión". "Estos son los votantes, o sea, son los arrepentidos libertarios que lo votaron en la primera vuelta en el 2023 y hoy desaprueban su gestión, es el 12% del electorado argentino", aclaró Feinmann, reiterando que son "arrepentidos libertarios".
Tras mencionar que "hay que hacer zoom en la primera vuelta", señaló: "En la primera vuelta sacaron 30%, en la segunda vuelta sumaron los 26 del PRO y ahí llegaron al 56. 14 millones y pico de votos". "Hay que hacer Zoom sobre el 30. De ese 30%, el 12% de ese 30% se arrepintió", remarcó.