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Eduardo Feinmann reveló el dato que más preocupa al gobierno de Milei: "Tres de cada diez votantes..."

Eduardo Feinmann brindó un dato que preocupa al gobierno de Javier Milei, ya que guarda relación con una posible reelección.

01 de septiembre, 2026 | 21.11
Eduardo Feinmann brindó el dato que incomoda al gobierno de Milei.

Cada vez falta menos para que tomen lugar las elecciones presidenciales del 2027, algo que mantiene en vilo a todo el arco político. Todos los espacios ya están trabajando a contrarreloj para poder llegar con sus mejores candidatos a los comicios, aunque nada está definido aún.

En virtud de esto, no son pocas las encuestas que se realizar para poder ir midiendo a las diferentes figuras que podrían postularse de acá a poco más de un año. En ese sentido, no son pocas las que le dan a Javier Milei una intención de voto inferior a la que tuvo cuando afrontó el sufragio del 2023, algo que fue evidenciado, por ejemplo, por Eduardo Feinmann este último martes por la tarde.

Falta poco más de un año para que realicen las elecciones presidenciales.

El dato de Feinmann que preocupa a Javier Milei

Durante el pase con Pablo Rossi, el reconocido periodista leyó en vivo un sondeo de QSocial, el cual llegó "a la conclusión de que 3 de cada 10 votantes de Milei ya no aprueban su gestión". "Estos son los votantes, o sea, son los arrepentidos libertarios que lo votaron en la primera vuelta en el 2023 y hoy desaprueban su gestión, es el 12% del electorado argentino", aclaró Feinmann, reiterando que son "arrepentidos libertarios".

Tras mencionar que "hay que hacer zoom en la primera vuelta", señaló: "En la primera vuelta sacaron 30%, en la segunda vuelta sumaron los 26 del PRO y ahí llegaron al 56. 14 millones y pico de votos". "Hay que hacer Zoom sobre el 30. De ese 30%, el 12% de ese 30% se arrepintió", remarcó.

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