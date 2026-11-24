Un tenso enfrentamiento se produjo durante el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre, cuando el periodista mantuvo un acalorado intercambio con Gerardo Oroz, delegado adjunto y secretario adjunto de la junta interna de ATE en el Hospital Garrahan. La discusión se dio en el marco de la protesta que trabajadores del gremio realizaban dentro del establecimiento y terminó con acusaciones de corrupción, insultos y reproches cruzados.

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El contacto comenzó a través de un móvil de Mercedes Ninci, quien entrevistaba a Oroz y luego le dio paso al conductor. Antes de comunicarse con Feinmann, el representante sindical había expresado el posicionamiento de los manifestantes: "Defendemos al hospital público, defendemos el salario y claramente vamos a enfrentar la política de este gobierno".

Al tomar la palabra, el periodista fue directo: "Gerardo, ¿qué tal? Buen día. Están tomando el hospital, entonces". El delegado rechazó esa caracterización y respondió: "No, no estamos tomando el hospital, estamos ingresando al hospital, que es el hospital de los trabajadores, donde realizamos tareas desde hace años. Hay compañeros de 15, 20 años. Los que tomaron el hospital son los directivos que están al frente y que están arriba del consejo de administración, robando, robando y robando".

Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Garrahan.

Feinmann lo interrumpió para cuestionar su definición sobre la propiedad del establecimiento: "Perdón, el hospital no es de los trabajadores, el hospital es de los contribuyentes. No es de los trabajadores. Ustedes no son dueños del hospital, el hospital no es de los trabajadores, es de los contribuyentes".

La acusación de "ensobrado" y la furiosa respuesta de Feinmann

La respuesta de Oroz subió todavía más el tono de la discusión. Además de insistir en que el hospital pertenecía a sus trabajadores, lanzó una acusación directa contra el periodista: "Es de los trabajadores y no de estos delincuentes que tenemos en el consejo de administración, que te paga los sobres a vos. El hospital es de los trabajadores".

La reacción de Feinmann fue inmediata y contundente: "¿Quién me ensobra a mí, pedazo de tarado?". Pero el delegado redobló la apuesta: "Pero sí, dejate de joder. Si es muy obvio. Los hacen pasar acá dentro. La única forma de que pase la prensa dentro del hospital es a partir de las notas que te arreglan a vos, que te ensobran a vos. Vos sos un ensobrado que defendés todo lo que está mal. Te ponés en contra de los trabajadores", disparó.

Lejos de dejar pasar la acusación, el periodista rechazó los cuestionamientos y explicó de qué lado consideraba que debía posicionarse: "No me pongo en contra de los trabajadores, estoy a favor de los trabajadores que no toman hospitales y que no hacen política con los niños. Mi tarea es estar del lado de la gente y de los niños". Acto seguido, Feinmann dio por terminado el contacto con un dardo venenoso: "Bueno, le agradezco mucho, un abrazo. Sigan tomando el hospital".

Oroz aprovechó sus últimas palabras para dirigirse a los oyentes y pedir respaldo para la institución: "Muchas gracias a vos, Eduardo. Le decimos a toda la audiencia que hay que apoyar al Garrahan". Sin embargo, el conductor tuvo la última palabra y marcó una distinción entre el apoyo al establecimiento y su rechazo a la medida gremial: "Al Garrahan se apoya, a los trabajadores que toman no".