Eduardo Feinmann se la pudrió a Caputo en vivo: "Enloqueció"

Eduardo Feinmann lanzó una dura crítica contra Luis Caputo este miércoles por la mañana, durante su programa en Radio Mitre. Allí hizo alusión al pedido, que efectuó por redes sociales el ministro de Economía, de que haya una ley que castigue a periodistas, algo que se contrapone por completo a la libertad de expresión.

"Hablando de enojados, ahora el ministro Caputo quiere una ley que castigue a los periodistas...", comentó, lanzando un "a la miércoles" al pasar, dejando entrever su sorprensa. Sin embargo, el cuestionamiento tomó un tenor distinto más adelante.

El tuit de Caputo contra el periodismo.

La crítica de Feinmann a Caputo

Tras esta primera apreciasión, señaló: "Enloqueció, un tipo tan correcto como Caputo se mimetiza con el Presidente". Luego, procedió a leer un recorte de diario sobre esta noticia: "El ministro Caputo quiere una ley que castigue a los periodistas, lo reclamó en la red social X. Pareciera que para ciertos periodistas, escribió, mentir 'es un derecho adquirido, la justicia debería actuar, necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas'".

"¿Qué le pasó? Enloqueció", reiteró el famoso trabajador de prensa, a lo cual sus compañeros suscribieron: "¿Cómo se va a aplicar?". "Viva la libertad carajo", ironizó otro de sus colegas en el estudio. "Qué se yo, después hablamos cualquier cosa", completó con sorna Feinmann, quien no tomó para nada bien la iniciativa impulsada por el funcionario, ocupado en señalar las fake news ajenas pero no en hacer hincapié en las que circulan dentro de su propio espacio (y hasta son potenciadas por el mismo, en la figura ni más ni menos que la del presidente).