La polémica defensa al aire sobre las deudas: "La mayoría debe poco"

Durante la emisión del programa Territorio de Pase por la pantalla de A24, el conductor Eduardo Feinmann dedicó un tramo de su intervención a analizar la situación del endeudamiento y la mora en el sistema financiero. En su exposición, el periodista intentó desestimar las advertencias sobre las dificultades generalizadas que atraviesan los usuarios para afrontar sus compromisos económicos cotidianos.

Para sostener su postura, Feinmann recurrió a un informe elaborado por el joven economista Mati Fernández, a quien elogió al aire tras asegurar que realizó un relevamiento con datos oficiales que ningún otro especialista del sector había profundizado previamente. Según planteó el conductor, el análisis de las estadísticas permite relativizar el impacto real del retraso en los pagos.

El informe económico que destacó Feinmann

Al referirse al contenido del documento, el presentador afirmó que los datos permiten confrontar los discursos críticos sobre el deterioro socioeconómico. En esa línea, remarcó: "Lo que hace este trabajo es derrumbar lo que se había instalado o se quiso instalar a través de la oposición, del kirchnerismo, esto de que la mora es tremenda y la gente no sabe cómo pagar".

A partir de la lectura de las cifras atribuidas al sistema bancario y al Banco Central, Feinmann detalló los tramos en los que se divide el universo de deudores según el monto de sus obligaciones pendientes:

Menores montos: aseguró que el 17% de las personas en mora debe menos de 100.000 pesos.

aseguró que el 17% de las personas en mora debe menos de 100.000 pesos. Escala intermedia: señaló que al elevar la cifra a 150.000 pesos se alcanza a casi el 25% de la base total de morosos.

señaló que al elevar la cifra a 150.000 pesos se alcanza a casi el 25% de la base total de morosos. Hasta 400.000 pesos: indicó que cerca del 40% del padrón analizado se encuentra dentro de ese rango de deuda.

Basado en estos porcentajes, el conductor insistió en su argumento central: "La mayoría de la gente debe poco y solo un 15% debe mucho".

La concentración del dinero adeudado en los bancos

En el cierre de su explicación, Feinmann se enfocó en el extremo superior de la pirámide de endeudamiento para diferenciar la cantidad de individuos morosos del volumen total de dinero comprometido. El periodista explicó que el segmento más reducido es el que explica el grueso del pasivo del sistema.

Al respecto, puntualizó que "en la otra punta tenés el 14.5 de los morosos que más adeuda, que concentra el 73% de la plata de la mora". Frente a la consulta sobre la localización de esos saldos impagos, concluyó que el volumen monetario principal se encuentra concentrado en las entidades crediticias de mayor envergadura: "La mora en volumen de plata está en los bancos tradicionales públicos y privados".