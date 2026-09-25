Eduardo Feinmann se hartó de Milei y se sacó en vivo con una frase fulminante.

Eduardo Feinmann cuestionó a Javier Milei por una declaración que el Presidente realizó durante su visita a Estados Unidos. El periodista puso el foco en la promesa de Milei de que 2028 será "el mejor año de la historia" en caso de ser reelecto y planteó una comparación con la afirmación de Luis Caputo sobre los próximos 18 meses.

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Durante su programa en Radio Mitre, Feinmann retomó una frase pronunciada por Javier Milei en Estados Unidos y señaló que el mandatario había ubicado en 2028 un momento especialmente favorable para el país. "Ahora Milei dijo que, si es reelecto el año que viene, el 2028 va a ser el mejor año de la historia", señaló el periodista.

A partir de esa declaración, Feinmann puso en duda cómo debía interpretarse el horizonte temporal planteado por el Gobierno y lo comparó con las recientes declaraciones del ministro de Economía. "Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son los 18 mejores meses de la historia argentina como dijo Caputo?", preguntó durante la emisión.

Eduardo Feinmann se hartó de Milei y se sacó en vivo con una frase fulminante.

La crítica de Feinmann al Gobierno

El periodista continuó con su cuestionamiento y marcó una diferencia entre ambos mensajes. Según planteó, mientras Caputo habló de los próximos 18 meses, Milei ubicó la expectativa de un escenario especialmente favorable en 2028, condicionado a una eventual reelección. "¿O ahora arranca si es reelecto Milei en el '28? Pónganse de acuerdo", concluyó Feinmann.