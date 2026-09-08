Eduardo Feinmann reveló que un importante empresario argentino está a punto de confirmar su candidatura para las elecciones 2027.

Durante una transmisión en vivo de A24, Eduardo Feinmann analizó el escenario de cara a las elecciones 2027 y reveló que un importante empresario está cada vez más cerca de confirmar su candidatura presidencial. Asimismo, recordó el presente del presidente Javier Milei y anticipó su mirada sobre el apoyo hacia el mandatario.

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En ese sentido, expresó: “Volviendo al tema Brito, voy a dar un dato. Hace dos meses, la posibilidad de que Brito sea candidato estaba en el 20%. Había un 20% que sí, un 80 que no. Pasados esos dos meses, hoy la posibilidad de que Jorge Pablo Brito sea candidato a presidente está en 50/50”.

Luego, el periodista aseguró que el crecimiento de Jorge Pablo Brito es evidente y afirmó que le encantaría verlo como candidato. Asimismo, recordó que el empresario sigue el camino marcado por Javier Milei, aunque con una diferencia. Según el periodista, el empresario busca impulsar el consumo y darle mayor importancia al valor agregado de la industria argentina.

Jorge Pablo Brito asume como presidente de Banco Macro.

Quién es Jorge Pablo Brito

Jorge Pablo Brito es un empresario y dirigente deportivo argentino. Nació el 29 de junio de 1979 y es hijo de Jorge Horacio Brito, quien fue uno de los principales referentes de Banco Macro. Luego de la muerte de su padre, en 2020, continuó desarrollando su carrera en el mundo empresarial.

Desde marzo de 2023, Jorge Pablo Brito es presidente de Banco Macro, una de las principales entidades bancarias privadas de Argentina. Antes de ocupar este cargo, trabajó durante varios años en el banco y tuvo diferentes responsabilidades dentro de la institución.

Brito también tuvo una importante participación en el fútbol argentino. Fue presidente de River Plate desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2025. Actualmente, continúa al frente de Banco Macro y mantiene una presencia pronunciada en el ámbito empresarial argentino.