Feinmann cruzó a funcionario de Milei por las Pruebas PISA: "Se vuelve a morir"

Feinmann cruzó al secretario de Educación por las Pruebas PISA: "Una tragedia"

El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un tenso intercambio radial con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, al consultarlo sobre los bajos desempeños de los estudiantes en las evaluaciones internacionales y calificar el panorama como "una tragedia". La entrevista, emitida por Radio Mitre, giró en torno a los resultados de las Pruebas PISA y las dificultades en el aprendizaje que atraviesa el sistema escolar.

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Frente a la consulta del periodista sobre los motivos detrás del deterioro, el funcionario del gobierno de Javier Milei adjudicó el escenario a dos factores centrales. Según explicó Torrendell, el cuadro responde a fallas de las gestiones anteriores y a una tendencia generalizada de retroceso educativo en distintas partes del mundo. "Hay como dos cuestiones convergentes que venimos trabajando con la ministra Pettovello desde el comienzo", señaló el secretario, al indicar que las políticas previas no pusieron el foco en lengua y matemática, generando consecuencias en las demás áreas.

La justificación de Torrendell ante los resultados

Durante el diálogo, Torrendell sostuvo que las administraciones anteriores tuvieron criterios "muy dispersos" orientados a lo que definió como "el distribucionismo" y una "inclusión mal entendida", en lugar de concentrarse en los aprendizajes pedagógicos fundamentales.

Al ser consultado por Feinmann si consideraba esta situación como "la pesada herencia del kirchnerismo", el secretario de Educación respondió con contundencia: "Indudable, eso es indudable". Asimismo, argumentó que las evaluaciones reflejan un fenómeno externo. "Hay una crisis en general en el mundo entero que tiene que ver con lo que se ve en los resultados de la prueba PISA. En todo el mundo hay un deterioro de los aprendizajes, lo que pasa que nuestra situación es peor justamente por lo que viene de antes", afirmó.

El cuestionamiento de Feinmann por los años de gestión

La discusión subió de tono cuando el periodista de Radio Mitre le preguntó al funcionario por qué la actual gestión no logró modificar la trayectoria de los estudiantes de 15 años que rinden las evaluaciones estandarizadas.

Torrendell replicó que los exámenes evaluaron un período previo y equiparó la velocidad de los cambios educativos con los procesos económicos: "En el nivel primario con un foco puesto fuerte es como algo más estructural, como en el ámbito de la economía pasa con la inflación. Hay variables que uno puede empezar a mejorar más rápido que otras, lógicamente porque todo proceso humano es complejo". En esa línea, remarcó que las falencias en la secundaria derivan de problemas arrastrados desde la escuela primaria.

Alfabetización inicial y programas de lectura

El conductor insistió en la gravedad del diagnóstico y recordó que cerca de la mitad de los chicos de tercer grado presentan severos problemas para leer y escribir. Ante esto, Feinmann lanzó una crítica tajante: "Sarmiento se vuelve a morir si se levanta de la tumba y ve que chicos de tercer grado, la mitad de los chicos del país son analfabetos en el siglo XXI".

El funcionario aseguró que el Gobierno espera revertir estos indicadores mediante distintas mediciones y planes específicos. Entre ellos, mencionó el programa Ver para Ser Libres, articulado con el área de Niñez de la cartera conducida por Sandra Pettovello, para combinar la entrega de anteojos con la distribución de libros.

Por último, Torrendell adelantó que proyectan nuevas tomas de las pruebas Aprender y las evaluaciones ERCE para constatar el impacto de las medidas pedagógicas: "Todo eso es una batería que nos permite precisamente medir lo que estamos haciendo y en esa línea vamos a poder demostrar que hay avances cuando uno se concentra en los aprendizajes de los chicos y en los docentes y en las escuelas".