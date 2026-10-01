Edith Hermida protagonizó un nuevo cruce mediático al referirse a Andy Kusnetzoff y a su manera de vincularse con sus compañeros de trabajo. La conductora de Bendita apuntó contra el periodista al comparar su desempeño en Perros de la Calle, de Urbana Play, con la dinámica que mantiene con los invitados de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce en Telefe.

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La conductora planteó la comparación durante Bendita, donde hizo referencia a las tradicionales consignas de PH. "Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos", comenzó diciendo antes de introducir su crítica al conductor.

Luego propuso modificar una de las clásicas consignas del programa de Telefe: "Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros”. Hermida apuntó directamente contra Kusnetzoff y sostuvo que él debería participar de esa hipotética consigna. "Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ya", afirmó.

Edith Hermida destrozó a Andy Kusnetzoff con una frase lapidaria sobre el conductor.

La terrible crítica a Andy Kusnetzoff

La crítica de Edith Hermida no terminó allí. También apuntó contra la relación de Andy Kusnetzoff con sus compañeros de trabajo y con los agentes de prensa. "Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire", lanzó, aunque contrastó: "Igual conmigo siempre fue buena onda".