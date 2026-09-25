Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 26 de septiembre 2026

Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente de una nueva emisión de PH Podemos Hablar este sábado por Telefe.

PH Podemos Hablar prepara una nueva emisión este sábado 26 de septiembre por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de una mesa que reunirá figuras de la televisión, el espectáculo y el deporte. Las historias personales, los vínculos sentimentales y las experiencias recientes serán algunos de los temas de la noche.

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PH Podemos Hablar: cómo será la nueva emisión de Telefe

El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff volverá a apostar por una combinación de invitados de perfiles diferentes. La propuesta de PH Podemos Hablar consiste en reunir a cinco figuras para compartir experiencias y responder las consignas planteadas durante el programa.

Uno de los momentos centrales es el tradicional “Punto de encuentro”, dinámica en la que el conductor presenta distintas frases o situaciones y los invitados avanzan si se sienten identificados. A partir de esas consignas suelen surgir anécdotas, recuerdos y conversaciones sobre aspectos personales.

La emisión del sábado tendrá además una particular combinación de figuras vinculadas con la televisión, la actuación y el periodismo deportivo. La lista fue difundida esta semana y quedó conformada por cinco nombres.

Quiénes son los invitados de PH Podemos Hablar este sábado

Los participantes que acompañarán a Andy Kusnetzoff en la emisión del 26 de septiembre son:

Yanina Zilli: la exvedette y reciente participante de Gran Hermano Generación Dorada llega al programa después de finalizar en el quinto puesto del reality, tras 197 días dentro de la casa.

la exvedette y reciente participante de Gran Hermano Generación Dorada llega al programa después de finalizar en el quinto puesto del reality, tras 197 días dentro de la casa. Sabrina Rojas: actriz y conductora, atraviesa una etapa de exposición por su presente sentimental luego de la separación de José “Pepe” Chatruc, anunciada en agosto.

actriz y conductora, atraviesa una etapa de exposición por su presente sentimental luego de la separación de José “Pepe” Chatruc, anunciada en agosto. Sofi Martínez: periodista deportiva y una de las figuras televisivas de mayor presencia durante el Mundial 2026. Su vida sentimental también volvió a ocupar espacio en los medios por los recientes reencuentros con Diego Leuco.

periodista deportiva y una de las figuras televisivas de mayor presencia durante el Mundial 2026. Su vida sentimental también volvió a ocupar espacio en los medios por los recientes reencuentros con Diego Leuco. Miguel Ángel Solá: reconocido actor argentino, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, será uno de los representantes del mundo de la actuación.

reconocido actor argentino, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, será uno de los representantes del mundo de la actuación. Flavio Azzaro: periodista deportivo y panelista, conocido por sus intervenciones sobre fútbol y su participación en distintos espacios televisivos y digitales.

Sabrina Rojas y su presente sentimental, uno de los temas de la noche

La participación de Sabrina Rojas llega en un momento particular de su vida personal. La actriz confirmó en agosto su separación de José Chatruc, con quien había mantenido una relación durante aproximadamente seis meses. En aquel momento explicó que el vínculo había llegado a su fin y sostuvo que no había terceros involucrados.

En las últimas semanas, además, Rojas volvió a ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación. El tema podría aparecer durante la charla con Andy, especialmente por la cercanía temporal entre la separación y su participación en el programa.

PH Podemos Hablar prepara una nueva emisión para este sábado 26 de septiembre por Telefe

Sofi Martínez y los rumores sobre Diego Leuco

Otro de los temas que podría generar interés durante la emisión será la situación sentimental de Sofi Martínez. La periodista y Diego Leuco terminaron su relación años atrás, pero durante las últimas semanas protagonizaron varios reencuentros públicos.

Ambos volvieron a coincidir en Luzu TV y luego compartieron la conducción de La Peña de Morfi. Esos encuentros generaron nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque las versiones surgieron principalmente a partir de la repercusión de sus apariciones públicas.

Yanina Zilli vuelve a Telefe después de Gran Hermano

Para Yanina Zilli, la participación representa además su regreso a la pantalla de Telefe después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada. La exvedette fue eliminada el 7 de septiembre y terminó en el quinto puesto de la competencia.

Su reciente experiencia dentro del reality será otro de los posibles ejes de conversación frente a Andy Kusnetzoff, en una mesa que también contará con la experiencia de Miguel Ángel Solá y los perfiles periodísticos de Sofi Martínez y Flavio Azzaro.

La nueva emisión de PH Podemos Hablar llegará este sábado 26 de septiembre por Telefe, con Andy Kusnetzoff como conductor y Yanina Zilli, Sabrina Rojas, Sofi Martínez, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro como invitados.