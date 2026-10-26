El periodista Flavio Azzaro lanzó una dura chicana contra su colega y actual participante de MasterChef Celebrity Pablo Giralt durante la transmisión de su programa en AZZ. En medio de un debate sobre el armado de un plantel deportivo y las variantes a futuro, el conductor no dejó pasar un error en la mención de un apellido y aprovechó el momento para despacharse con un comentario irónico sobre el desempeño televisivo del relator.

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El error al aire y la aclaración de Flavio Azzaro

El cruce se originó mientras Azzaro analizaba el rendimiento y la conformación del equipo de cara a los próximos años. En ese contexto, se refirió al recambio de futbolistas y corrigió en vivo a Giralt por haber confundido el nombre de un protagonista con el del cronista Matías Martínez, quien sigue la actualidad de Independiente en Radio La Red.

Al puntualizar la equivocación, el conductor remarcó la diferencia entre ambos nombres antes de continuar con su análisis futbolístico: "En 20 27 dentro de este plantel horroroso que va a quedar, porque no vas a poder cambiar 20 jugadores, ¿eh? Entonces sí, voy a hablar de Martínez, que es Mateo Giral, no Matías, que dijiste Matías Martín", expresó al aire.

Luego, el periodista insistió en la aclaración para distinguir al jugador del cronista radial: "Matías Martín es el periodista de Independiente en Radio La Red. Le dijiste Matías, es Mateo", detalló de forma tajante durante la emisión.

El dardo de Azzaro por Telefe y Lionel Messi

Lejos de limitarse a la corrección deportiva, Azzaro elevó el tono de la broma y apuntó directamente contra la faceta televisiva de Giralt en la pantalla de aire. Con su habitual estilo confrontativo, minimizó el descuido al vincularlo con las participaciones del relator en Telefe y Masterchef y sus emotivas coberturas sobre Lionel Messi.

"Pero no importa, estás con la boludez de Telefe, de hacer pizza, empanadas y llorando por Messi, es Mateo, pero dos segundos nada más", disparó el conductor en el cierre de su intervención, antes de retomar el hilo de su análisis sobre el plantel.