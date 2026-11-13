El durísimo comunicado de Emanuel Noir tras estar preso: "No tengo ganas de..."

Emanuel Noir se refirió a su detención por el enfrentamiento con un efectivo policial en Concepción del Uruguay en redes sociales.

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, rompió el silencio tras su detención por el enfrentamiento con un efectivo policial en Concepción del Uruguay. Asimismo, habló de la desconfianza que siente y reconoció que ya no tiene la misma tranquilidad para recibir personas en su casa: “Hoy Emanuel no quiere abrirle la puerta a nadie, porque no sé con qué domingo siete me van a salir”, manifestó.

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Durante una entrevista, Noir se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales y explicó que decidió cerrar sus cuentas: “Me llevó al hostigamiento mental, a cerrar mi propia red social”. Además, aseguró que actualmente no tiene ganas de vivir en su ciudad: “Hoy, sinceramente, no tengo ganas de vivir en mi ciudad”.

Por otro lado, habló sobre su situación judicial y afirmó que no tiene prisión domiciliaria ni restricciones para circular: “Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”. Según relató, considera que atraviesa situaciones de hostigamiento policial y que sus abogados preparan una presentación para denunciar esos hechos: “Yo solamente quería que vean esta otra cara”.

Emanuel Noir fue detenido en Concepción del Uruguay

Emanuel Noir fue detenido durante la madrugada del sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. El episodio ocurrió en las inmediaciones del Casino IAFAS, cuando el músico intentó ingresar al establecimiento, que ya se encontraba cerrado.

Según la reconstrucción policial publicada por los medios, un efectivo que cumplía tareas de seguridad le impidió el acceso y, tras una discusión, Noir lo agredió en el rostro. El policía, identificado como Jonathan Benítez, sufrió cortes y lesiones. Tras el episodio, el músico publicó una carta en sus redes sociales en la que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas al efectivo policial y a su familia: “Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”.