Por un escandaloso motivo: detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, fue detenido este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, después de un incidente en la puerta de un casino. Según medios locales, el cantante habría intentado ingresar al lugar cuando ya estaba cerrado y habría agredido a un efectivo policial que le impidió el acceso.

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Tras el episodio, el artista fue trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad. La causa fue caratulada preliminarmente por resistencia a la autoridad y lesiones.

Qué pasó con Emanuel Noir en Concepción del Uruguay

De acuerdo con la información trascendida, Noir se presentó en el casino cuando el establecimiento ya no estaba habilitado para recibir personas. Allí, un policía que cumplía tareas de seguridad le habría impedido entrar.

En ese contexto se habría producido un altercado en el que el músico presuntamente golpeó al efectivo y le provocó lesiones en el rostro. Según la información difundida por medios locales, los anillos que llevaba el cantante habrían causado los cortes.

Por su parte, a partir de fuentes policiales, se constató que el episodio ocurrió alrededor de las 5.45 y que en el lugar también estaba un acompañante del artista, quien fue detenido. El cantante quedó alojado en la Comisaría Primera y hasta la mañana se esperaba que fuera indagado en las próximas horas.

El presente de Ke Personajes

Emanuel Noir nació en Concepción del Uruguay y es la voz de Ke Personajes, la banda de cumbia que comenzó su recorrido en esa ciudad entrerriana y llevó su música a distintos escenarios de América Latina y Europa.

Días antes de la detención, el cantante había participado de un acto en su ciudad natal, donde interpretó el Himno a Concepción del Uruguay junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal.