El durísimo ataque de Feinmann a una jueza en vivo: "Parecen más..."

Eduardo Feinmann arremetió en televisión contra el accionar de una jueza y el criterio del Poder Judicial ante los hechos delictivos, particularmente el desenvolvimiento de Laura De Marinis, quien sobreseyó a un chico de 14 años por tentativa de robo al considerar inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil.

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Por la pantalla de A24, el conductor sostuvo que diversos magistrados priorizan beneficiar a los acusados antes que sancionarlos con rigor. El periodista apeló a su formación universitaria para poner en discusión la postura jurídica de la magistrada en torno a los debates del sistema penal. Según planteó, la función primaria de los tribunales quedó desvirtuada en la práctica cotidiana.

"Parecen asistentes sociales": el fuerte reclamo de Feinmann contra los jueces.

La crítica al rol de la magistratura

"Te enseñan, una de las primeras cosas que te enseñan es que un juez está para impartir justicia", inició Feinmann al dirigirse a Pablo Rossi respecto al paso formativo de los integrantes del ciclo por la Facultad de Derecho.

En esa línea, el presentador remarcó que frente a cualquier delito la delimitación de responsabilidades debe ser taxativa. "Acá hubo una víctima y un victimario. Y cuando hay una víctima, al victimario tenés que castigarlo", aseveró enfáticamente durante el debate en el estudio.

Asimismo, Feinmann extendió su cuestionamiento a la labor general de los funcionarios judiciales: "De un tiempo a esta parte, me da la sensación que muchos de estos jueces que están sentaditos con su lapicera en su público despacho parecen más asistentes sociales que jueces".

El cuestionamiento y la mención a Zaffaroni

Al centrarse puntualmente en la magistrada en cuestión, el comunicador rechazó sus argumentos públicos. "Esta tipa, cuando vos la escuchás hablar en su relato, parece mucho más una asistente social que una jueza", sentenció ante el asentimiento de su compañero en la conducción.

En su análisis, el periodista afirmó que la funcionaria actúa con el objetivo de evitar condenas para los imputados: "Porque ella está, según ella, está sentada ahí para defender al delincuente y hacerlo zafar".

Para cerrar su planteo, Feinmann vinculó esa postura con la corriente jurídica asociada al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. "Que es lo mismo que siempre quiso Zaffaroni. 'Yo voy a buscar siempre', enseñaba el gran maestro Zaffaroni, 'yo siempre voy a buscar cómo voy a hacer zafar al delincuente'", concluyó de forma crítica sobre la doctrina penal.