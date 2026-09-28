La durísima confesión de Denisse González sobre su internación: "Dibujito de despedida"

Denisse González recibió hace ya varias semanas el alta médica, después de atravesar dos internaciones a raíz de una fuerte caída en sus plaquetas en sangre, una situación que generó preocupación debido a la popularidad de la exparticipante de Gran Hermano y a la incertidumbre en torno a su estado de salud. Finalmente, se pudo saber que se trataba de una púrpura trombocitopénica idiopática.

{{{htmlAmp}}}

Durante el último fin de semana, brindó una de sus primeras entrevistas tras abandonar el hospital al conversar con María Laura Santillán para Infobae. Allí, contó cómo se desarrollaron los acontecimientos y conmocionó a todos al hablar de cómo se estaba preparando para el peor escenario posible.

La angustia de Denisse durante su interveción

En un momento de la entrevista, recordó su primera internación: "Yo cuando llego a la guardia, por rutina, me tenían que volver a sacar sangre. Ese día a mí el laboratorio me dio trece mil. Cuando voy a la clínica me termina dando mil y ahí la médica de ahí me mira y me dice: 'Tengo que internarte'. Yo la miro y le digo: 'Mirá, hacé lo que tengas que hacer, yo me quiero curar'. Dicho y hecho, esa noche me interné".

Sobre aquello, rememoró: "Esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho". En ese sentido, explicó que lo descrito por los profesionales de la salud la había dejado profundamente intranquila, sobre todo cuando le mencionaron la posibilidad de una hemorragia interna. "Lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije", señaló.

Finalmente, para darle un cierre a esa explicación, mencionó: "No sabía bien qué iba a pasar. Yo soy de prepararme para el peor escenario también".