La dura revelación de una figura de Telefe sobre su sexualidad: "Yo no quería ser gay"

Una figura de Telefe habló sobre su dura experiencia con el bullying escolar, los trastornos de salud mental y la dificultad para aceptar su sexualidad.

Durante el último ciclo de PH, Podemos Hablar (Telefe), Santiago Talledo protagonizó un emotivo momento al compartir detalles sobre una etapa especialmente compleja de su vida, marcada por el bullying escolar, los trastornos de salud mental y la dificultad para aceptar su propia sexualidad. En ese contexto, el integrante de Luzu TV recordó cómo los prejuicios sociales y el entorno en el que creció influyeron en la manera en que se relacionaba con su identidad y en las expectativas que tenía sobre su futuro.

Santiago Talledo durante su paso por Ph, Podemos Hablar (Telefe).

Asimismo, se refirió a las ideas que había construido durante aquellos años y a la presión que sentía por cumplir con determinados mandatos sociales y familiares. Al recordar ese proceso, explicó: “Yo no quería ser gay. Tenía claro que no iba a serlo. Yo ya sabía que iba a conseguir una mujer, me iba a casar, iba a tener hijos, porque me crié también en un ambiente muy machista donde yo tenía un discurso homofóbico”.

En ese sentido, Talledo profundizó sobre el conflicto interno que atravesaba y el temor que le generaba pensar en una vida diferente a la que había imaginado: “Si yo quiero ser gay, el mundo es una mierda, va a ser un laburo demasiado grande y no sé si estoy preparado mentalmente. Quiero poner mi vida por encima de mi sexualidad”.

Santi Talledo habló sobre su lucha contra la fobia y la anorexia a los 10 años

Desde los 10 años, el actor aseguró que comenzó a atravesar una etapa marcada por una profunda lucha interna, en la que se enfrentó a la anorexia y a distintos problemas relacionados con su salud mental. Al recordar aquellos años, explicó que los síntomas fueron cada vez más difíciles de manejar y llegaron a afectar aspectos cotidianos de su vida. En ese contexto, confesó: “Tenía ataques de pánico, fobias, todo. No podía salir, no podía comer, tenía anorexia nerviosa. Era literal estar al borde de que me internaran”.

A su vez, Talledo destacó el acompañamiento que recibió de sus padres y el rol que tuvieron las distintas herramientas profesionales en su recuperación. En ese sentido, destacó: “Psicólogo, psiquiatra, medicación, son herramientas que yo les agradezco. El año pasado hubo un 22,6% más de suicidios que en 2024. Es un problema muy grave y no se habla mucho porque estamos hablando de suicidios de adolescentes, de chicos”.