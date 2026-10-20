La dura pérdida que golpea a un ícono de la cumbia argentina: "Te fuiste en mis manos"

El Polaco atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de su abuela paterna. Este lunes 19 de octubre, el cantante decidió compartir su dolor en las redes sociales con una emotiva despedida que dejó al descubierto el fuerte vínculo que mantenía con ella y el lugar que ocupaba en su vida.

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A través de una historia de Instagram, Ezequiel Cwirkaluk (su nombre real) publicó una fotografía íntima en la que se observa su mano sosteniendo la de su abuela. Junto a esa imagen, escribió un mensaje cargado de amor, gratitud y tristeza por la pérdida de una persona fundamental para él y su familia.

El posteo de El Polaco despidiendo a su abuela.

“Gracias por todo lo que me diste e hiciste por mí y la familia. Te voy a amar toda la vida, abuelita hermosa”, escribió el artista, en una primera parte de su despedida. Sin embargo, fueron las palabras finales las que reflejaron con mayor crudeza el dolor que atraviesa el músico. “Te fuiste en mis manos. Ahora estás con papi, el abuelo y el tío. Ya basta de sufrir”, agregó, en referencia a los familiares fallecidos con quienes imaginó que su abuela volvería a encontrarse.

La publicación estuvo acompañada por una imagen especialmente sensible, que retrata uno de los últimos momentos compartidos entre ambos. Sin brindar mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, El Polaco eligió expresar públicamente sus sentimientos y recordar el amor que recibió de ella a lo largo de su vida.

Una nueva pérdida que golpea a su familia

La muerte de su abuela representa otro duro golpe para el cantante, que meses atrás también había despedido a su abuelo, a quien llamaba cariñosamente “Velito”. El pasado 20 de agosto, el músico había compartido un extenso mensaje para homenajearlo y recordar las enseñanzas que le dejó. En aquella oportunidad, destacó su historia de esfuerzo, su dedicación al trabajo y la fortaleza con la que enfrentó las adversidades familiares.

También había resaltado la importancia de la fe en la vida de su abuelo y el legado espiritual que transmitió a sus seres queridos. Ahora, con la muerte de su abuela, El Polaco vuelve a atravesar un momento de duelo y encuentra en las redes sociales un espacio para expresar sus sentimientos.