La dura pérdida que golpea a Gladys La Bomba Tucumana: "Nos dejaste devastados, bebé"

Gladys La Bomba Tucumana, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la muerte de Ian, su sobrino de apenas 12 años. La cantante comunicó la triste noticia mediante una publicación en Instagram, en la que compartió una fotografía junto al nene y escribió una emotiva despedida que reflejó el profundo dolor que atraviesa toda su familia.

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“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, expresó la artista al comienzo de su mensaje. La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que ambos aparecen sonrientes dentro de un automóvil. A través de sus palabras, Gladys dejó en evidencia el cariño que sentía por su sobrino y buscó transmitirle que seguirá presente en la memoria de sus seres queridos.

El posteo de Gladys La Bomba Tucumana despidiendo a su sobrino.

“Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”, agregó.

El pedido de oración de La Bomba Tucumana antes de la muerte de su sobrino

La noticia tuvo un antecedente que había generado preocupación entre sus seguidores. Horas antes de confirmar el fallecimiento, la cantante había compartido una historia de Instagram en la que pidió que rezaran por Ian. “Necesito pedirles que pidan a Dios por mi sobrinito Ian”, había escrito junto a una fotografía del pequeño.

En aquella publicación también había expresado su desconcierto por la situación que atravesaba: “Todavía estoy abrumada, no entiendo”. Si bien Gladys no brindó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, otros reportes señalaron que el niño atravesaba un delicado estado de salud. En su despedida, la artista volvió a recurrir a la fe para encontrar consuelo ante la pérdida y pidió por el descanso de su sobrino: “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”.

Finalmente, le dedicó unas últimas palabras cargadas de afecto: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”. Y cerró con una frase que resumió el dolor familiar: “Te ama la tía. Mi ojitos verdes… Nos dejaste devastados, bebé”.