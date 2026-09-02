Caro Trippar atraviesa un difícil momento personal luego de anunciar en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. A raíz de esta situación y de los distintos estudios y tratamientos que debe realizar, la reconocida figura de las redes sociales decidió dejar Todo lo contrario, el programa de streaming de Telefe que compartía junto a Boffe y Leandro Saifir.

{{{htmlAmp}}}

Caro Trippar habló sobre su tratamiento para el cáncer de mama en el stream Todo lo contrario (Telefe).

Durante la última emisión del ciclo, Trippar confirmó su salida del programa y explicó que se trató de una decisión personal que le costó tomar debido a las exigencias que implica atravesar su diagnóstico y continuar con su rutina laboral: “Hoy es mi último programa. La decisión la tomé yo, me costó tomarla. Saben que estoy pasando por un cáncer y me aparecieron un montón de cosas y estudios y yo medio que seguí con todo, sumándole que ir al gimnasio, que esto, que lo otro, que la tomografía y eso, y llega un momento que ya no lo puedo sostener”.

Además, la youtuber remarcó que necesita reducir sus actividades y pasar más tiempo en su casa para poder enfocarse en su recuperación y en el proceso que atraviesa: “Obviamente hay muchas razones, pero necesito estar más tiempo en casa. Me lleva mucho tiempo venir acá. Estoy muy cansada. Nunca había trabajado en equipo, chicos. Me tocó el mejor equipo. Yo los amo. Ay, los voy a extrañar un montón”.

Qué le pasó a Caro Trippar

La youtuber Caro Trippar, que cuenta con casi 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis y decidió compartir la noticia con su comunidad. La influencer explicó que eligió hacer público su diagnóstico no solo para contar el difícil momento personal que atraviesa, sino también para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Asimismo, Trippar se enteró de la enfermedad en mayo, aunque esperó el tiempo necesario para procesar la noticia antes de comunicarla públicamente el viernes 24 de julio.

En el video que publicó en sus redes sociales, la creadora de contenido habló por primera vez de su diagnóstico y detalló el tipo de cáncer que le detectaron. Además, aprovechó la situación para pedirles a sus seguidores que presten atención a cualquier cambio en sus cuerpos y que realicen los controles correspondientes: “Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico. Hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto. Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando”.