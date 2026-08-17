Una figura de Telefe compartió con sus seguidores una actualización sobre su estado médico tras ser diagnosticada con cáncer de mama con metástasis.

La creadora de contenido Caro Trippar atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida luego de ser diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. En medio de este crítico momento, la influencer y conductora de uno de los programas de Streams Telefe decidió compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado médico y habló abiertamente sobre la angustia que le genera no saber cuánto tiempo de vida le queda.

Tras recibir la noticia, Caro creó una nueva sección llamada Viernes de Cáncer, en la que comenzó a compartir distintos aspectos de su proceso y las emociones que atraviesa desde el diagnóstico. Ahí, la joven de 35 años recordó cómo fue el momento en el que salió del consultorio médico junto a su pareja, Sebas, y contó cómo aquella información cambió su manera de pensar en el futuro, especialmente en relación con su hijo, Milo.

Caro Trippar junto a su primer hijo, Milo, durante un stream de Telefe.

En ese sentido, explicó a sus seguidores que, ante la incertidumbre sobre la evolución de su enfermedad, comenzó a preguntarse cuánto tiempo podría tener por delante y cuáles serían los próximos años junto a su familia: “¿Me quedan dos años de vida? ¿Me quedan diez? ¿Veinte? Ahora estoy luchando por vivir cinco años, diez años con toda la furia”.

El desolador diagnóstico médico de Caro Trippar

Caro Trippar compartió su diagnóstico médico a través de un video publicado en su canal de YouTube. Ahí, reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. Según explicó, la enfermedad no fue detectada a tiempo porque los primeros síntomas se confundieron con un cuadro de mastitis durante el período de lactancia.

En ese sentido, recordó el proceso de alarma de la primera etapa del cáncer de mama: “Termino de dar la teta y al mes sentí como una pelota, muy grande, y empecé a sentir pinchazos. También noté una mancha roja, y yo dije: 'tal vez hice mal el destete, me voy a hacer chequear'. Entonces, pedí un turno con un ginecólogo. Yo estaba muy convencida de que era mastitis o algún residuo de leche que me quedó calcificado”.

Luego, aprovechó para concientizar sobre la importancia de los controles médicos y lamentó que el diagnóstico no llegara a tiempo: “Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando”.