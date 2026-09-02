La dura advertencia que le hicieron a Milei en vivo por LN+: "Se está incubando una bomba"

Carlos Pagni contó con Francisco Olivera como invitado durante la última emisión de Odisea Argentina, el programa que conduce los lunes en LN+. Allí, ambos se refirieron a diferentes temas que involucran al gobierno de Javier Milei y, en ese contexto, hablaron acerca de la "bomba" que tiene en sus manos el oficialismo.

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"Se está incubando una bomba: El PAMI. Todos conocemos que es la obra social más grande de América Latina. 5,5 millones de afiliados. Una pirámide que no cierra porque la gente, gracias a Dios, vive cada vez más. Pero el sistema no se sostiene", expuso el segundo de los periodistas mencionados. En ese sentido, expuso que "hace unos 10 meses que está en verdadera crisis", recordando que "el PAMI se nutre básicamente de un aporte de los asalariados y otro aporte de los jubilados" por lo que "cuando la actividad no vuela, obviamente no cierran los números".

Francisco Olivera, reconocido periodista.

"Hasta el gobierno de Alberto Fernández, el impuesto país ha aportado una parte importante. No tenemos más el impuesto país y los aportes del Tesoro que está haciendo el gobierno son más o menos la mitad de eso. Algo evidentemente no está cerrando y lo estamos viendo en protestas que se suceden. Esto obviamente es todo un problema de presupuesto", prosiguió.

El acuerdo caído entre Lugones y Caputo

En ese sentido, comentó que "el ministro de Salud, Mario Lugones, tuvo una conversación cruda con su par de economía, 'Toto' Caputo". "Los problemas de Lugones y Caputo vienen desde el origen de este gobierno", acotó Pagni, recordando "la discusión con las prepagas, que había llegado a un acuerdo Lugones y Caputo se lo desbarató". "Bueno, acá se habló de plata, de presupuesto. '¿Tenés 40% más de presupuesto para que el PAMI funcione más o menos bien?', la respuesta de Caputo. fue 'no'. Te digo, para cumplir con ese 40%, se come todo el superávit financiero", contó.

"Por eso acá hay un dilema enorme, y vos lo nombrabas en el editorial, porque detrás de esto está el superávit, el equilibrio fiscal. Y está la inflación, que es el gran logro de este gobierno. Es una manta corta", expuso Olivera. A esto, Pagni adosó su opinión: "Y es la pregunta que nadie se anima a hacer del todo, que es cómo está construido este superávit. Si es superávit, porque el fondo dice 'cuidado, acá hay una artimaña con el cálculo de los intereses que hace que acá haya déficit, no superávit'. Pero aunque uno admita que ese dibujo es aceptable, ¿es sostenible esta política fiscal? ".