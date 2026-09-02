La dura advertencia de Ignacio Ortelli en vivo sobre el Gobierno y las elecciones: "Traicionarlo"

La dura advertencia de Ignacio Ortelli en vivo sobre el Gobierno y las elecciones.

El posible acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri de cara a las elecciones 2027 volvió a quedar bajo la lupa tras una particular lectura de Ignacio Ortelli. El periodista analizó en Radio Rivadavia las declaraciones de Fernando De Andreis, quien prácticamente descartó una candidatura presidencial del líder del PRO.

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Ortelli se refirió al testimonio de De Andreis y a su decisión de dar prácticamente por descartada una candidatura de Mauricio Macri. Para el periodista, esa definición podría tener una explicación política detrás. "Yo creo que si no está ya hecho un acuerdo entre el Gobierno y el PRO, está muy cerquita o la otra posibilidad es que sea un acto de imprudencia de De Andreis”, sostuvo..

Según su análisis, el comportamiento de La Libertad Avanza obliga al PRO a manejar con cautela cualquier definición sobre las candidaturas para 2027. "Sabiendo cómo se ha comportado el Gobierno, si el PRO anticipa que Mauricio Macri no va a ser candidato es porque ya tienen firmado un acuerdo", afirmó Ortelli.

La dura advertencia de Ignacio Ortelli en vivo sobre el Gobierno y las elecciones.

La advertencia sobre el oficialismo

El periodista también planteó qué podría ocurrir si la baja de Macri fuera anunciada sin que existiera previamente un acuerdo con el Gobierno. "De lo contrario, están pecando de ingenuos, porque donde escuche Karina Milei que Macri ya se baja y que le sale gratis traicionarlo, en dos minutos lo va a traicionar", advirtió.