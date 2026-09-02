Duggan destrozó a Milei en vivo y contó lo que verdaderamente piensa de Malvinas: "Es falso"

Pablo Duggan cuestionó duramente a Javier Milei por su posición sobre las Islas Malvinas y puso en duda que el Gobierno prepare un anuncio relevante sobre la soberanía. Durante Duro de Domar, por C5N, el periodista mantuvo un intercambio con el CEO de Syngenta, Antonio Aracre.

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El debate comenzó cuando Duggan apuntó contra una de las afirmaciones que, según sostuvo, el Presidente viene repitiendo sobre la relación entre Argentina y el Reino Unido. "Milei viene diciendo una estupidez gigantesca, que es que algo nuevo pasó en la relación con el Reino Unido. Y eso es falso. Y Milei lo sigue diciendo", afirmó el conductor.

En ese contexto, Duggan también manifestó preocupación por el contenido que podría tener la próxima cadena nacional del mandatario: "Con la estupidez que demuestra Milei para estos temas, el jueves puede decir cualquier cosa".

Frente a los cuestionamientos, Antonio Aracre pidió cautela y planteó que había que esperar antes de conocer el contenido del anuncio presidencial. "Es tan importante las Islas Malvinas para todos los argentinos que yo les pido a todos de buena manera que sean buenos y esperen dos días", sostuvo.

Duggan destrozó a Milei en vivo y dio detalles sobre su política de Malvinas.

La respuesta de Duggan

Duggan no quedó conforme con la explicación y volvió a centrar su crítica en Milei. "¿Sabés cuál es el problema? Hay un argentino que ha demostrado 20.000 veces que las Islas Malvinas le importan nada. Ese es el tipo que vos decís que en dos días va a dar un anuncio importante sobre las Malvinas", lanzó Duggan y agregó: "El tipo que ya está clarísimo que no le importa nada Malvinas".