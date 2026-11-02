Duggan destrozó a Maratea y lo expuso en vivo en C5N: "Dólares"

El periodista Pablo Duggan cuestionó las colectas encabezadas por Santiago Maratea y puso el foco en las dudas sobre el destino del dinero recaudado, las comisiones y las consecuencias de algunas de esas campañas. En C5N, recordó distintos episodios que generaron controversia alrededor del influencer.

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Uno de los casos que mencionó Duggan fue el de un refugio de animales. "80.000 dólares no le llegaron a la dueña del refugio. No le llegaron los 80.000 dólares que se recaudaron en su momento", sostuvo el periodista durante su intervención televisiva.

También recordó la colecta que Maratea organizó para Independiente, en medio de la crisis económica que atravesaba el club. Sobre ese caso, cuestionó: "Nos enteramos cuando ya muchísima gente había puesto plata que él cobraba una comisión".

Además, Duggan señaló que existen causas judiciales vinculadas a estas controversias que todavía no concluyeron. “Hay por lo menos dos o tres causas que no terminaron”, afirmó.

Pablo Duggan habló sobre las colectas de Santiago Maratea.

El caso del medicamento

Otro de los episodios que mencionó fue la campaña solidaria para conseguir un medicamento que necesitaba una bebé. Duggan reconoció la importancia de la ayuda, aunque introdujo un cuestionamiento sobre su utilización. "Cuando consigue el medicamento, el medicamento no estaba autorizado para su uso en la Argentina", aseguró y agregó: "Yo no digo que esté mal esa ayuda, porque fue importante, pero después no se podía aplicar".