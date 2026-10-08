No se sabía lo que reveló Duggan en vivo y ahora Milei está preocupado.

Pablo Duggan cuestionó la actividad oficial de Javier Milei y aseguró que el Presidente volvió al "encierro" en la Quinta de Olivos. En C5N, el periodista sostuvo que la situación genera preocupación dentro y fuera del Gobierno.

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"El Presidente volvió al encierro, volvió a no tener agenda, volvió a estar solo y encerrado en la Quinta de Olivos", afirmó Duggan.

El periodista sostuvo que esta situación "preocupa a muchos, adentro y afuera del Gobierno" y cuestionó la cantidad de actividades oficiales que tuvo Milei durante los últimos días. "El Presidente en toda esta semana tuvo una actividad oficial, que fue la reunión de Gabinete y después, ya que estamos, recibió las cartas credenciales de un embajador", señaló Duggan.

La referencia se da luego del regreso del mandatario de Francia, donde participó de la Argentina Week y mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron. Tras su regreso, Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada y recibió las cartas credenciales de cuatro embajadores.

No se sabía lo que reveló Duggan en vivo y ahora Milei está preocupado.

"No tiene nada de agenda"

A partir de ese repaso, Duggan enumeró los días en los que, según su análisis, no hubo nuevas actividades oficiales del Presidente. "Martes nada, miércoles nada, jueves nada, viernes nada", expresó. Y luego insistió sobre la situación: "No tiene nada de agenda, muchachos".

Finalmente, el periodista cuestionó que una agenda presidencial pueda tener tan pocas actividades públicas y afirmó: "No es normal, en ningún lugar del mundo esto es normal".