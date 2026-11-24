La relación entre María Fernanda Callejón y Moria Casán atraviesa un momento de máxima tensión y ahora sumó un capítulo que parece definitivo. Después de protagonizar varios cruces en vivo, la actriz confirmó que no continuará en La Mañana con Moria, el ciclo que conduce la diva por la pantalla de El Trece.

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La información se conoció a partir de un contacto que una periodista de Net TV mantuvo con Callejón a través de Instagram. La comunicadora quiso despejar las dudas sobre su futuro en el programa y le preguntó directamente: "Quería chequear con vos si es verdad que no vas a continuar el año que viene".

La respuesta de la panelista fue contundente y no dejó demasiado margen para las especulaciones: "No continuamos, no hubo acuerdos", confirmó. De esta manera, Callejón ratificó que no seguirá formando parte del equipo el próximo año, aunque no atribuyó explícitamente la decisión a los enfrentamientos con la conductora.

María Fernanda Callejón no seguirá en La Mañana con Moria.

El último cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

La confirmación llega después de un nuevo momento de tensión entre ambas, que tuvo lugar durante una emisión reciente del ciclo. Todo comenzó cuando Callejón contó que había dado una entrevista para LAM y Moria le cuestionó que se refiriera a ella como "una notita". La conversación derivó en una discusión sobre la preocupación de la actriz por lo que los demás pudieran decir de ella. "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz", le aconsejó la conductora.

Pero el intercambio tomó un tono más filoso cuando salió el tema de la terapia psicológica. Después de que Callejón reconociera que asistía a una psicóloga, Moria lanzó: "No se nota. Bueno, más sesiones". La panelista le preguntó entonces cuántas sesiones le recomendaba y, al enterarse de que la diva nunca había hecho terapia, le respondió: "Bueno, entonces, shut up".

La reacción de Casán fue inmediata: "¿Por qué voy a shut up? ¡Ningún shut up! Esto está para hablar", retrucó. Luego insistió con sus cuestionamientos sobre el tratamiento de su compañera: "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis".

"A mí me rinde muy bien", se defendió Callejón. Sin embargo, Moria cerró el intercambio con otra frase contundente: "Es tu percepción, no es la mía". Aunque no se confirmó que aquella discusión haya sido el motivo de la salida, la decisión de Callejón de no continuar en el programa se conoció en medio de una seguidilla de enfrentamientos que dejaron expuestas las diferencias entre la conductora y la panelista. Ahora, con la confirmación de que no hubo acuerdo, el vínculo laboral entre ambas tiene fecha de finalización.