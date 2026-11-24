María Fernanda Callejón y Moria Casán volvieron a protagonizar un tenso momento en La Mañana con Moria, el ciclo de El Trece. Esta vez, la actriz sorprendió al mandarla a callar en pleno programa y recibió una contundente respuesta de la conductora, que no dejó pasar el comentario y le marcó los límites delante de todos.
El cruce comenzó cuando Callejón contó que había dado una entrevista para LAM, el programa de Ángel de Brito, después de salir del estudio, aunque refiriéndose a ella como "una notita". Moria no tardó en detenerse en la manera en que se había referido a la misma: "¿Por qué dijiste 'una notita' tan despectivamente?". La panelista aclaró que, en realidad, había sido una buena nota y que incluso les había pedido que editaran parte de sus declaraciones. "Yo sé lo que van a decir", explicó, en referencia a las posibles repercusiones de sus palabras.
Fue entonces cuando la conductora le hizo una observación: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz". Sin embargo, Callejón insistió en que conocía de antemano las reacciones que podía generar. "Pero estás siempre pensando en lo que van a decir los demás", volvió a cuestionarla Moria.
La terapia psicológica, el comentario que desató la reacción de Callejón y el estallido de Moria
La conversación tomó otro rumbo cuando salió el tema de la terapia psicológica que realiza la actriz. "Sí, voy a la psicóloga", confirmó Callejón. La respuesta de la diva fue filosa: "No se nota. Bueno, más sesiones". La panelista no se quedó callada y le preguntó cuántas sesiones le recomendaba. Moria reconoció que no podía darle una respuesta porque nunca había hecho terapia. En ese momento llegó la frase que encendió el enfrentamiento: "Bueno, entonces, shut up", lanzó Callejón, utilizando la expresión en inglés para pedirle que se callara.
La reacción de Casán fue inmediata y dejó en evidencia su enojo: "¿Por qué voy a shut up? ¡Ningún shut up! Esto está para hablar", retrucó, sin intención de dejar pasar la interrupción. Pero la conductora todavía tenía más para decir. "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis", agregó, volviendo a cuestionar el tratamiento de su compañera.
"A mí me rinde muy bien", respondió Callejón, intentando defenderse. Sin embargo, Moria cerró el intercambio con otra frase contundente: "Es tu percepción, no es la mía".