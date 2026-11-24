María Fernanda Callejón y Moria Casán volvieron a protagonizar un tenso momento en La Mañana con Moria, el ciclo de El Trece. Esta vez, la actriz sorprendió al mandarla a callar en pleno programa y recibió una contundente respuesta de la conductora, que no dejó pasar el comentario y le marcó los límites delante de todos.

{{{htmlAmp}}}

El cruce comenzó cuando Callejón contó que había dado una entrevista para LAM, el programa de Ángel de Brito, después de salir del estudio, aunque refiriéndose a ella como "una notita". Moria no tardó en detenerse en la manera en que se había referido a la misma: "¿Por qué dijiste 'una notita' tan despectivamente?". La panelista aclaró que, en realidad, había sido una buena nota y que incluso les había pedido que editaran parte de sus declaraciones. "Yo sé lo que van a decir", explicó, en referencia a las posibles repercusiones de sus palabras.

María Fernanda Callejón tuvo un duro cruce en vivo con Moria Casán.

Fue entonces cuando la conductora le hizo una observación: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz". Sin embargo, Callejón insistió en que conocía de antemano las reacciones que podía generar. "Pero estás siempre pensando en lo que van a decir los demás", volvió a cuestionarla Moria.

La terapia psicológica, el comentario que desató la reacción de Callejón y el estallido de Moria

La conversación tomó otro rumbo cuando salió el tema de la terapia psicológica que realiza la actriz. "Sí, voy a la psicóloga", confirmó Callejón. La respuesta de la diva fue filosa: "No se nota. Bueno, más sesiones". La panelista no se quedó callada y le preguntó cuántas sesiones le recomendaba. Moria reconoció que no podía darle una respuesta porque nunca había hecho terapia. En ese momento llegó la frase que encendió el enfrentamiento: "Bueno, entonces, shut up", lanzó Callejón, utilizando la expresión en inglés para pedirle que se callara.

La reacción de Casán fue inmediata y dejó en evidencia su enojo: "¿Por qué voy a shut up? ¡Ningún shut up! Esto está para hablar", retrucó, sin intención de dejar pasar la interrupción. Pero la conductora todavía tenía más para decir. "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis", agregó, volviendo a cuestionar el tratamiento de su compañera.

"A mí me rinde muy bien", respondió Callejón, intentando defenderse. Sin embargo, Moria cerró el intercambio con otra frase contundente: "Es tu percepción, no es la mía".