La drástica decisión que tomó Julieta Prandi tras separarse: "Se fue a..."

En medio de las repercusiones por su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi habría decidido tomarse unos días de descanso fuera del país. La información la dio Ángel de Brito, que reveló a dónde viajó la modelo y con quién.

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El dato de De Brito

El conductor de LAM (América TV) lo contó en sus historias de Instagram, al responder la consulta de un seguidor. La pregunta era si lo de Prandi “seguirá o queda acá”, y si había “mucho más escondido, tan bien se mostraban”. La respuesta de De Brito fue breve: “Se fue a Brasil con amigo”.

De Brito reveló dónde se encuentra Julieta Prandi.

Qué se sabe del viaje

Según la información, Prandi viajó a Brasil acompañada por un amigo. De Brito no dio detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias de la escapada, y por ahora no hubo confirmación de la propia modelo.

El dato llamó la atención por el contexto. Por estas fechas, Prandi y Ortega tenían previsto viajar al exterior en su luna de miel, un plan que quedó trunco tras la ruptura, ocurrida apenas 27 días después de su casamiento civil.

El Martín Fierro de Radio

Ese viaje previsto se había conocido por un compromiso laboral. Prandi iba a conducir la entrega de los Martín Fierro de Radio, cuya fecha original era el 6 de octubre. La ceremonia se postergó al 21 de octubre por cuestiones logísticas, y la modelo le comunicó a APTRA que para esa fecha estaría de viaje con su marido, por lo que decidió bajarse de la conducción.

Siguen los rumores sobre una infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi.

Una separación que sigue generando ruido

Mientras tanto, la ruptura sigue sumando voces. Dante Ortega, sobrino de Emanuel, opinó en La Mañana con Moria que le sorprendió el comunicado de la modelo y que hay que “tener criterio y un poco de cuidado”, aunque aclaró que no quería juzgarla: “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor”.