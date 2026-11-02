Doman humilló a Milei en vivo después del papelón en la Di Tella: "Acá hay..."

El presidente Javier Milei protagonizó una serie de confusiones durante una exposición en la Universidad Torcuato Di Tella, donde mezcló referencias de la literatura clásica. Los errores llegaron a Carnaval Stream, donde Fabián Doman reaccionó a los dichos del mandatario con una combinación de ironía y humor.

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Durante su intervención, Doman comenzó con una aclaración: "Errores los cometemos todos". Sin embargo, enseguida apuntó a la mezcla de referencias que había realizado el Presidente durante su exposición académica. "Acá hay una ensalada entre La Ilíada, La Odisea, Sófocles y El Encargado", bromeó.

El conductor hizo referencia a la confusión entre Eliseo y Odiseo, además de mencionar a otros personajes de la mitología griega y la conocida ficción argentina. "¿Qué tiene que ver Odiseo, Eliseo, París, Menelao?", preguntó Doman.

Qué dijo Milei en la Universidad Torcuato Di Tella

La polémica se originó durante una charla de Milei en la Universidad Torcuato Di Tella, cuando el mandatario hizo referencia a la guerra de Troya y confundió el nombre de Odiseo con Eliseo. "Si a Eliseo le importaba tanto ganarle a Troya...", expresó el Presidente durante su exposición.

La referencia remitía a Odiseo, también conocido como Ulises, uno de los protagonistas centrales de La Odisea, el poema atribuido a Homero. En las redes sociales, usuarios señalaron que Milei puede haberse confundido a Odiseo con Eliseo, el nombre del personaje caracterizado por el actor Guillermo Francella en la serie El Encargado.