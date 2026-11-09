Doman destrozó a Milei por lo que decidió hacer después del discurso del papa León XIV: "Mucho más grave"

Fabián Doman cuestionó a Javier Milei por sus declaraciones durante la visita del papa León XIV a la Argentina y puso el foco en el contraste entre el mensaje de diálogo del Pontífice y las respuestas del Presidente. En Carnaval Stream, el periodista también se refirió al saludo que el Papa le dedicó a Victoria Villarruel.

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"Al llamado de diálogo del Papa, el Presidente salió con Luis Majul", planteó Doman al analizar las declaraciones de Milei durante una entrevista televisiva. En ese sentido, cuestionó la respuesta del mandatario frente a quienes no comparten su orientación política. Según recordó el conductor, Milei sostiene que quienes no son mileístas son "deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados".

Para el periodista, esa postura contradice el mensaje que León XIV transmitió durante su primer discurso en Argentina. "El clima de paz y concordia Milei lo rompió ayer”, afirmó. "Hay que decir esto con un Papa en tu país una vez que el propio Papa pidió un llamado al diálogo", agregó durante su intervención.

El gesto del Papa León XIV con Victoria Villarruel

Doman también se detuvo en un episodio que consideró relevante durante las actividades del Pontífice: el momento en que León XIV bajó del escenario para saludar directamente a Victoria Villarruel. "Hubo otro episodio mucho más grave y que habla de un Presidente que sigue sin estar en eje, pero yo no hablo ya del contenido. Hablo de la empatía. No sé si tenés la imagen de 20 segundos del Papa cuando baja del escenario a saludar directamente a Victoria Villarruel; dicho sea de paso, es la única persona a la que saludó", señaló y agregó: "¿Por qué el Papa tiene que hacer esto? Porque en la Casa Rosada, cuando él saluda a los funcionarios del Gobierno, la Vicepresidenta estuvo prohibida".