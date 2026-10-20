El mundo de la actuación está de luto. Michael Forest, el actor estadounidense que participó en películas de Roger Corman y dejó su huella en series emblemáticas como Star Trek y La dimensión desconocida, murió a los 97 años.

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La noticia fue comunicada por su amigo James A. Brown, quien informó que el intérprete falleció el miércoles mientras residía en un centro para adultos mayores en Sparks, Nevada. Con una trayectoria de varias décadas, Forest trabajó en cine, televisión y teatro, y también se destacó como actor de doblaje.

Uno de los papeles más recordados de Forest llegó en 1967, cuando interpretó al dios griego Apolo en el episodio “Who Mourns for Adonais?” de la segunda temporada de Star Trek. En la historia, su personaje exigía que la tripulación de la nave Enterprise lo adorara como una divinidad y desarrollaba un vínculo con la teniente Carolyn Palamas.

Décadas después, en 2013, volvió a interpretar a Apolo en Star Trek Continues, una producción realizada por seguidores de la franquicia. En esa ocasión compartió el proyecto con su esposa, Diana Hale, quien encarnó a Atenea. Hale murió en 2022, después de 52 años de matrimonio. Forest también apareció en un episodio de La dimensión desconocida emitido en enero de 1964, donde interpretó a uno de tres motociclistas extraterrestres enviados a eliminar a los seres humanos. Ese mismo año participó en The Dick Van Dyke Show, en el papel de un antiguo interés amoroso de Laura que se había convertido en sacerdote.

Dolor en el mundo de la actuación: murió una leyenda del espectáculo.

Su carrera en las películas de Roger Corman

Nacido el 17 de abril de 1929 en Harvey, Dakota del Norte, bajo el nombre de Gerald Michael Charlebois, Forest se mudó a Los Ángeles en 1955 para desarrollar su carrera artística. Su encuentro con Roger Corman, durante una clase de actuación, le permitió conseguir uno de sus primeros papeles cinematográficos importantes: el del bárbaro Zarko en The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent (1957).