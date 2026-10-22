Dolor en el espectáculo: murió una actriz de en una serie que marcó una época.

Betty McGuire, la actriz estadounidense que conquistó al público con su interpretación de Kate Malone, la abuela de la familia Seaver en la comedia televisiva Los problemas crecen, murió a los 100 años en California. El fallecimiento ocurrió el 8 de octubre por causas naturales, aunque la noticia se conoció diez días después, cuando su representante legal, Keith Gerchak, confirmó la información a los medios.

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McGuire quedó asociada a una de las comedias familiares más recordadas de la televisión estadounidense de los años '80. En Los problemas crecen, compartió el universo de los Seaver, encabezado por Alan Thicke y Joanna Kerns, junto a Kirk Cameron, Tracey Gold y Jeremy Miller.

La actriz participó durante las dos primeras temporadas y volvió a la producción desde la cuarta hasta la séptima entrega. La serie también contó con la participación de un joven Leonardo DiCaprio, que interpretó a un adolescente sin hogar acogido por la familia.

Dolor en el espectáculo: murió una actriz de en una serie que marcó una época.

Su carrera en televisión y Broadway

Nacida el 20 de marzo de 1926 en Bridgeport, Connecticut, McGuire desarrolló una extensa trayectoria artística que incluyó numerosas producciones televisivas. Entre ellas se encontraron Los ángeles de Charlie, Falcon Crest, MacGyver y CSI: Miami, en la que participó en 2002.

El teatro musical también ocupó un lugar central en su carrera. Debutó en Broadway con Plain and Fancy, entre 1955 y 1956, y luego formó parte de obras como Happy Hunting y Oh, Captain!. Además, interpretó a Tessie Tura en Gypsy y a Mrs. Sowerberry en Oliver!.