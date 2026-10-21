Se desconocen las causas: murió un referente histórico del periodismo argentino

Un referente histórico del periodismo y una figura pionera de la radio murió a los 95 años el pasado martes 20 de octubre.

Víctor Stasyszyn, uno de los referentes históricos del periodismo cordobés y una figura pionera de la radio y la televisión en la provincia, murió el pasado martes 20 a los 95 años. Hasta el momento, no trascendieron públicamente las causas de su fallecimiento.

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A lo largo de su trayectoria, Stasyszyn formó parte de una generación que abrió camino en la radio y la televisión cordobesas. Por su aporte a ambos medios, es recordado como uno de los referentes pioneros de la comunicación en la provincia. Su partida generó un profundo dolor entre sus allegados, quienes lo despiden y recuerdan su legado profesional.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados a LV2, en su histórica sede de la calle Maipú. Ahí comenzó a trabajar y llegó a organizar el servicio informativo de la emisora, un trabajo que marcó el inicio de una extensa trayectoria en el ámbito periodístico.

Quién era Víctor Stasyszyn

Víctor Stasyszyn fue uno de los referentes históricos del periodismo cordobés y una figura pionera de la radio y la televisión en la provincia. Comenzó su carrera en la radio LV2 mientras cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Monserrat. Ahí dio sus primeros pasos frente al micrófono y se incorporó a los elencos de radioteatro.

Su carrera también estuvo ligada al nacimiento de la televisión cordobesa. Participó en los primeros años de Canal 12, integró el informativo El Repórter Esso y se convirtió en el primer conductor de Noticiero Doce durante la década de 1970. Además de su trabajo frente a las cámaras, colaboró en la organización del servicio informativo de LV2 y dedicó parte de su actividad a la enseñanza y la formación de nuevos profesionales.

En paralelo, desarrolló una extensa trayectoria en el diario La Voz del Interior, donde se desempeñó como periodista cultural, columnista de cine, jefe de Espectáculos y secretario de Redacción, cargo que ocupó hasta su retiro en la década de 1990. También plasmó sus reflexiones sobre el oficio periodístico en el libro Palabra de diario: testimonios de la prensa gráfica.